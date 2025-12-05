Film Skeet Ulrich betont: Er ist nicht in ‚Scream 7‘ dabei

Skeet Ulrich March 2019 Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2025, 14:00 Uhr

Skeet Ulrich stellt klar, dass er in ‚Scream 7‘ nicht mitspielen wird.

Der 55-Jährige verkörperte im Original von 1996 den Killer Billy Loomis – eine Hälfte des ersten Ghostface-Duos. Aber während mehrere frühere Co-Stars für Teil 7 zurückkehren, erklärte Ulrich nun, dass er nicht zum Cast gehört.

Gegenüber der Zeitung ‚New York Post‘ sagte er: „Ich bin nicht beteiligt. Ich bin aber wirklich gespannt.“ Besonders freue er sich darauf, was Regisseur Kevin Williamson, „der Mastermind hinter allem“, aus der neuen Fortsetzung mache.

Berichten zufolge war Ulrich ursprünglich für ‚Scream 7‘ eingeplant, stieg aber aus, nachdem Melissa Barrera – die seine Tochter Sam Carpenter spielte – nach umstrittenen Äußerungen zum Krieg in Gaza von Spyglass Media fallen gelassen wurde. Ulrich sagte, er habe die Geschichte von Teil 7 einst gekannt und fand sie „wirklich, wirklich interessant“. Ein Teil seiner Rückkehr in ‚Scream 5‘ und ‚Scream 6‘ sei gewesen, eine dreiteilige Erzählung rund um Billys Präsenz in Sams Kopf aufzubauen. „Aber wenn sie weg ist, verlierst du auch das, was in ihrem Kopf passiert.“

Er räumte ein, dass eine Rückkehr als Billy Loomis unter diesen Voraussetzungen unwahrscheinlich sei, schloss sie aber nicht völlig aus. Er betonte allerdings, die Stärke von ‚Scream‘ habe stets darin gelegen, dass sich das Grauen „realistisch“ anfühle – jeder Mensch auf der Straße könne theoretisch der Killer sein. Er hoffe, dass ein weiterer Teil dieses Grundprinzip nicht zu sehr überdehne. Ulrich sagte außerdem, er habe „keine Ahnung“, wie Co-Star Matthew Lillard – der im Original den zweiten Ghostface Stu Macher spielte – in Teil 7 zurückkehre, freue sich aber darauf, es unvoreingenommen im Kino zu sehen.

Neben Lillard kehren auch Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers), Scott Foley (Roman Bridger) und David Arquette (Dewey Riley) für ‚Scream 7‘ zurück.