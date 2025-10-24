Film Skeet Ulrich und Alicia Witt übernehmen Hauptrollen in der Horror-Komödie ‚The Big Kill‘

Bang Showbiz | 24.10.2025, 14:00 Uhr

Skeet Ulrich und Alicia Witt werden in der kommenden Horror-Komödie ‚The Big Kill‘ die Hauptrollen spielen.

Der ‚Scream‘-Star (55) und die ‚Longlegs‘-Darstellerin (50) wurden laut ‚The Hollywood Reporter‘ für den neuen satirischen Slasherfilm von Regisseur Todd Berger besetzt, der von Live Nation Studios produziert wird. Der Film wird einen Ensemble-Cast umfassen, darunter Megan Suri, Pete Holmes, Jolene Black, Jon Heder, Natasha Leggero, Morgan Jay, Trevor Wallace und Steph Tolev. In ‚The Big Kill‘ versammelt sich eine Gruppe langjähriger Freunde und deren Familien nach einer Beerdigung in einer abgelegenen Hütte. Doch als ein Killer beginnt, sie zu verfolgen, sind sie gezwungen, sich den dunkelsten Kapiteln ihrer gemeinsamen Vergangenheit zu stellen.

Der Film, eine Hommage an die Generation X, untermalt mit beliebter Musik aus den 1990er-Jahren, wurde von ‚Daily Show‘-Autor Daniel Radosh geschrieben, während Ryan Kroft als ausführender Produzent für Live Nation Studios fungiert. Kroft erklärte in einem Statement: „Horror plus Komödie mit 90er-Jahre-Musik, das ist für Live Nation Studios ein klares Ja. Mit diesem beliebten Cast und einem herausragenden Produktionsteam ist ‚The Big Kill‘ zum Horror-Hit bestimmt.“

Regisseur Berger bezeichnete es als einen „Traum, der wahr wird“, einen Horrorfilm über die Generation X zu drehen: „Als Teenager sah ich ‚Scream‘ im Kino, und der Film hat mich umgehauen. Es war ein Slasher mit Leuten in meinem Alter, die so redeten wie wir wirklich redeten. Aber im Laufe der Jahre fiel mir auf: Die Protagonisten in Slasherfilmen scheinen nicht zu altern – im Gegensatz zu uns.“ ‚The Big Kill‘ wird von Live Nation Studios und Mason Novick unter dem Banner von MXN Entertainment produziert.