Musik Sky Ferreira: Sie kämpft für die Eigentumsrechte an ihren Songs

Sky Ferreira - June 2022 - Avalon - Roskilde Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2024, 16:00 Uhr

Sky Ferreira sprach darüber, dass sie aktuell daran „arbeitet“, die Eigentumsrechte an ihren Songs zurückzuerlangen, nachdem sie von ihrem ehemaligen Plattenlabel Capitol Records fallen gelassen wurde.

Im vergangenen Jahr war bekanntgegeben worden, dass sich Sky von dem Label trennte, nachdem sie dort nur ihr Album ,Night Time, My Time‘ im Jahr 2013 veröffentlichte.

Und jetzt hat der Star die Führungskräfte dafür kritisiert, dass sie sie daran gehindert hätten, ihr neues Material zu veröffentlichen. Die 32-jährige Sängerin, deren Song ,Leash‘ auf dem Soundtrack des kommenden Films ,Babygirl‘ zu hören ist, erzählte in einem Interview mit ,Vogue‘: „(Capitol Records) hielt mich 10 Jahre lang davon ab, neue Musik zu veröffentlichen, um mich so aussehen zu lassen, als wäre ich dazu gar nicht in der Lage. Nach all dieser Zeit kann ich einen Song für einen A24-Film aufnehmen, da dieses erste Album den Leuten eindeutig etwas bedeutet hat.“ Ferreira war am 10. Jahrestag von ,Night Time, My Time‘ von Capitol über ihre Entlassung informiert worden und sei „immer noch wütend“ über die Entscheidung des Unternehmens: „Ich versuche immer noch, die Worte zu finden, mit denen ich darüber reden kann, ohne in große Schwierigkeiten zu geraten. Aber mir ist es auch egal, ob ich Ärger bekomme, denn was könnten sie mir an diesem Punkt sonst schon antun?“