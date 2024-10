Musik Snoop Dogg: Sein neues Album ,Missionary’ erscheint im Dezember

Snoop Dogg - MTV Video Music Awards 2022 - Newark, NJ - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.10.2024, 16:00 Uhr

Der Rapper hat verkündet, dass sein neues Album im Dezember erscheinen wird.

Snoop Dogg hat verkündet, dass sein neues Album ,Missionary’ im Dezember erscheinen wird.

Der 53-jährige Rapper verriet auf seinem Account auf Instagram, dass sein neues Album, das von Dr. Dre produziert wird, am 13. Dezember herauskommen wird.

In einem Promo-Videoclip klopfen zwei junge Mormonen-Missionare an eine Haustür, die von einer Frau in Dessous geöffnet wird. Der Clip trägt die Überschrift: „Das Album ,Missionary’ erscheint am 13.12. Produziert von @drdre.“ Am Anfang des Monats wurde verkündet, dass der ,Drop It Like It’s Hot’-Musiker für sein neues Album mit Sting und Jelly Roll zusammenarbeiten wird. Snoop erzählte auf der Bloomberg Screentime-Konferenz: „Ich habe ein Feature von Jelly Roll und Sting bekommen. Ich bin so glücklich darüber, dass Sting und ich eine so gute Platte haben.“ Der ,Gin and Juice’-Künstler erklärte, dass er schon lange in Sting „vernarrt“ sei und wurde nicht enttäuscht, nachdem er die Chance bekam, Zeit mit dem ,Englishman in New York’-Sänger zu verbringen: „Wir hingen rum und chillten. Man ist wie ein Kind, das in einen Sänger vernarrt ist, und man bekommt die Chance, ihn zu treffen, und er gibt einem alles, was man erwartet. So geht es mir ständig: Ich treffe Leute, die ich schon immer treffen wollte, und sie sind alles, was ich mir von ihnen erhofft hatte.”