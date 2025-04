Musik Spice Girls nähern sich Reunion-Tour – doch ein Star will nicht dabei sein

Spice Girls - Olympics Closing Ceremony 2012 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2025, 11:00 Uhr

Die britische Girlgroup könnte bald wieder zusammen auftreten - ein Bandmitglied sträubt sich allerdings.

Die Spice Girls nähern sich offenbar einer Reunion-Tour zum 30-jährigen Jubiläum – doch Victoria Beckham soll sich „so gut wie ausgeschlossen“ haben.

Seit einiger Zeit wird spekuliert, dass die Girlgroup – bestehend aus Emma Bunton, Mel B, Mel C, Geri Halliwell-Horner und Victoria Beckham – im kommenden Jahr, wenn ihre Debütsingle ‚Wannabe‘ 30 Jahre alt wird, für eine Welttournee zurückkehren könnte.

Spice Girls-Star Geri wird voraussichtlich diese Woche den ehemaligen Manager der Gruppe, Simon Fuller, in Miami treffen, da beide für den Großen Preis von Miami in der Stadt sind. Ein Insider verriet gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Es gibt seit Monaten Gerüchte, aber Geri war immer zu beschäftigt und hatte andere Verpflichtungen, weshalb sie bisher kein Ja sagen konnte. Noch ist nichts bestätigt, aber Geri und Simon stehen wieder in Kontakt und haben viele spannende Ideen.“

Der Nahestehende zeigte sich überzeugt: „Wenn Simon sich einbringen würde, würde das eine mögliche Tour definitiv auf ein neues Level heben.“ Victoria soll hingegen „zu 90 Prozent aus dem Rennen sein“, was eine Wiedervereinigung mit ihren Ex-Bandkolleginnen betrifft.

Der Insider fügte hinzu: „Leider hat sich Victoria so gut wie ausgeschlossen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sie in irgendeiner Form – etwa als Avatar oder mit einem einmaligen Auftritt – dabei ist. Sie möchte die Geschichte der Band auf jeden Fall ehren.“

Mel C deutete kürzlich an, dass die Girlgroup zum 30-jährigen Jubiläum von ‚Wannabe‘ tatsächlich eine Welttournee planen könnte. Im März sagte sie dem australischen Radiosender ‚2Day FM‘: „Wir müssen etwas Besonderes machen. Ich kann natürlich nicht zu viel verraten, aber wir sprechen über verschiedene Dinge. Hoffentlich eine kleine, feine Welttournee!“