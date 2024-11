Film Steve McQueen: Für Filmdreh U-Bahn überschwemmt

Film Director Steve McQueen - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2024, 14:00 Uhr

Steve McQueen hat für seinen neuen Film ‚Blitz‘ eine ganze U-Bahn-Station überflutet.

Der 55-jährige Regisseur inszeniert das historische Drama, in dem Saoirse Ronan die Mutter eines abenteuerlustigen Jungen auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs spielt. Der Filmemacher berichtete nun, dass es in einer „echten technischen Meisterleistung“ gelungen sei, eine unterirdische Katastrophe auf die Leinwand zu bringen.

„Als ich es schrieb, dachte ich: ‚Nun, wie sollen wir die Überschwemmungen in der U-Bahn filmen?‘ Und dann konnte ich es kaum erwarten, die Tanzsequenzen zu machen, weil sie so fröhlich waren!“, erzählte McQueen gegenüber‚Collider‘. „Aber wissen Sie, was interessant war? Beide waren fröhlich. Beides war fantastisch, weil man nicht glauben kann, dass man bestimmte Dinge getan hat und da ist. Wenn man dort ist, entstehen neue Ideen, neue Gegebenheiten. Am Anfang gibt es vielleicht eine gewisse Beklommenheit, weil du denkst: ‚Okay, nun, wie machen wir das?‘ Aber wenn man am Set ist, denkt man sich: ‚Oh, das ist fantastisch.‘“ Schon seine Mutter habe immer gesagt, dass man einen Tag nach dem anderen nehmen solle, und diesen Ratschlag hat der Star für das Projekt beherzigt. „Früher war ich sehr frustriert darüber, aber es ist eine dieser Situationen. Wenn du tatsächlich dort bist, ist es eigentlich nicht so schlimm, wie du dich vielleicht fühlst. Oder es ist besser, als du die meiste Zeit denkst, hoffentlich.“

Über den kuriosen Stunt verriet der Filmemacher: „Adam Starkey, der Art Director, baute die U-Bahn-Station, und es war erstaunlich, denn wie überflutet man eine Station? Es war eine echte technische Meisterleistung – das Wasser und die Art und Weise, wie wir das Wasser aufgefüllt haben und so weiter.“ Der Oscar-prämierte Filmemacher merkte an, dass es am Set eine Menge potenzielles „Chaos“ hätte geben können, aber dank mehrmonatiger Vorbereitung kam am Ende alles „richtig“ zusammen. Er sagte: „Und die Statisten, man kann sich vorstellen, was für ein Chaos hätte passieren können, aber es war wirklich gut organisiert. Die Leute kamen ins Set und konnten es nicht glauben. Es war eines dieser Dinge, bei denen es offensichtlich ein wirklich wichtiges Set-Piece im Film war, und wir mussten es richtig machen. Es waren viele Monate und Monate der Planung, und ich freue mich sehr darauf, dass die Leute es sehen.“ ‚Blitz‘ wird ab dem 22. November auf Apple+ im Stream erhältlich sein.