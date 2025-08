Musik Stevie Nicks verschiebt Tour nach Schulterbruch

Bang Showbiz | 02.08.2025, 14:00 Uhr

Stevie Nicks hat ihre kommenden Tourdaten verschoben, nachdem sie sich die Schulter gebrochen hat.

Die 77-jährige Sängerin und Songwriterin muss ihre US-Konzerte verschieben, da die Verletzung eine „Erholungszeit“ erfordert. In einer Mitteilung auf ihrem Instagram-Account hieß es: „Aufgrund einer kürzlichen Verletzung, die zu einem Schulterbruch geführt hat und Erholungszeit benötigt, werden Stevies geplante Konzerte im August und September verschoben“

Konzerttermine, die im Oktober anstehen, sollen erst einmal aber nicht betroffen sein. Trotz der Absagen freue sich Stevie darauf, ihre Fans bald zu sehen, und entschuldigte sich bei den enttäuschten Ticketinhabern für die Unannehmlichkeit. Stevie hätte ihre Tour ursprünglich im August beginnen sollen.

Erst kürzlich wurde außerdem angekündigt, dass ‚Buckingham Nicks‘, das einzige Studioalbum von Lindsey Buckingham und Stevie als Duo, zum ersten Mal neu aufgelegt wird. Das ursprünglich im September 1973 veröffentlichte und seit Jahrzehnten nicht mehr erhältliche Album wurde von den originalen Masterbändern neu abgemischt – sowohl für Vinyl als auch für hochauflösende digitale Formate und CD. ‚Buckingham Nicks‘ wurde in den Sound City Studios in Los Angeles aufgenommen und erschien ein Jahr bevor Stevie und Lindsey Fleetwood Mac beitraten. Obwohl es kommerziell kein Erfolg war, führte es dazu, dass Drummer Mick Fleetwood die beiden in die legendäre Band einlud. Das ehemalige Paar versteht sich seit Lindseys Rauswurf aus der Band 2018 allerdings nicht mehr sonderlich gut.