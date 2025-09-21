Film ‚Swiped‘: Lily James fühlte sich ‚wie eine Hochstaplerin‘

Lily James attends the European Premiere of 20th Century Studios - Swiped - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.09.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin war der Meinung, dass ihr die persönliche Erfahrung fehlte, um den Film zu drehen.

Lily James gibt zu, sich „schuldig“ und „ein bisschen wie eine Hochstaplerin“ gefühlt zu haben, als sie für den Film ‚Swiped‘ vor der Kamera stand.

Die 36-Jährige spielt in dem Biopic die gleichaltrige Unternehmerin Whitney Wolfe Herd, Gründerin und ehemalige CEO von Bumble. Da James allerdings noch nie selbst eine Dating-App genutzt hatte, war sie sich zunächst nicht sicher, ob sie überhaupt die richtige Wahl für die Rolle sei. Gegenüber ‚Sunday People‘ sagte sie: „Ich fühle mich schuldig und ein bisschen wie eine Hochstaplerin, wenn ich diese Erfinderin solcher Apps spiele, ohne je selbst eine benutzt zu haben.“

Um vor dem Drehstart dennoch einen Eindruck zu gewinnen, griff James auf die Hilfe einer Freundin zurück: „Ich habe mir in Vorbereitung auf den Film einfach das Handy meiner Freundin geschnappt für die Recherche.“ Die Schauspielerin betont, dass die Dreharbeiten für viele Menschen am Set eine besondere Bedeutung gehabt hätten: „Einer der langjährigen Produzenten dieses Films hat seine Partnerin über Bumble kennengelernt und das ist schon ziemlich tiefgreifend.“ James, die von 2014 bis 2019 mit dem ehemaligen ‚Doctor Who‘-Darsteller Matt Smith (42) liiert war, verriet außerdem, dass sie persönliche Begegnungen dem Online-Dating vorzieht: „Ich habe Angst, dass wir das verlieren: diese Kunst, jemanden in einer Bar zu sehen, Blickkontakt aufzunehmen und einfach hinzugehen. Ich hoffe, dass das nicht verschwindet.“

Neben ‚Swiped‘ steht für James aktuell ein weiteres großes Projekt an: Sie übernimmt in der Neuauflage von Sylvester Stallones Actionklassiker ‚Cliffhanger‘ die Rolle von Naomi Cooper. „Es ist ein unglaublicher Film und offenbar war Sylvester Stallone nicht verfügbar, also dachten sie einfach… Lily James“, witzelte die Schauspielerin. Für den Blockbuster lernte James intensiv das Klettern und entdeckte dabei eine neue Leidenschaft: „Ich war im letzten Jahr im Urlaub auf Ibiza und habe mir plötzlich einen Lehrer gesucht. Wochenlang habe ich fünf Stunden am Tag mit ihm trainiert und mich total darin verliebt.“ In dem Reboot, das 2026 erscheinen soll, spielen neben James auch Pierce Brosnan (72) als Bergsteiger Ray Cooper, Nell Tiger Free, Franz Rogowski, Shubham Saraf, Assaad Bouab, Suzy Bemba und Bruno Gouery. Regie führt Jaume Collet-Serra. Das Original von 1993 wurde für drei Oscars nominiert, musste sich jedoch in allen Kategorien ‚Jurassic Park‘ geschlagen geben.