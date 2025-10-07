Stars Taylor Swift: Das sagte sie in ihrer Rede auf Selena Gomez’ Hochzeit wirklich

Taylor Swift Tampa Bay Buccaneers v Kansas City Chiefs Nov 4 2024 - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2025, 18:18 Uhr

Taylor Swift witzelte in ihrer Hochzeitsrede über Selena Gomez‘ frühere Modeentscheidungen.

Der 33-jährige ehemalige Disney-Darstellerin heiratete letzten Monat Produzent Benny Blanco, und die ‚Life of a Showgirl‘-Sängerin ergriff bei der Feier das Wort, um eine humorvolle Rede für ihre langjährige Freundin zu halten.

Im Gespräch mit ‚The Tonight Show with Jimmy Fallon‘ verriet Taylor jetzt: „Ich habe ein bisschen darüber gescherzt, wie wir uns 2008 gekleidet haben, in dem Jahr, in dem wir uns kennengelernt haben.“ Die beiden trafen sich damals, als sie noch Teenager waren, und die Zeite sind ihnen gut im Gedächtnis geblieben – inklusive der Mode von damals. Taylor fügte hinzu: „Ich habe darüber gesprochen, wie glücklich ich für sie bin und wie schön es ist, ein Teil ihres Lebens zu sein.“

Taylor erklärte, dass sie in ihrer Rede – anstatt auf ihre eigene Verlobung mit Travis Kelce einzugehen – den Fokus bewusst auf ihre Freundin gelegt habe. Sie fügte hinzu: „Ich habe es nicht auf mich bezogen. Ich durfte sie als die eleganteste, schönste – nicht nur Braut, sondern einfach Erscheinung – erleben, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich habe noch nie etwas so Schönes gesehen wie sie an ihrem Hochzeitstag.“

Die 35-jährige Pop-Sängerin lernte die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin erstmals über Joe und Nick Jonas kennen, mit denen sie damals jeweils zusammen waren. In einem Interview mit ‚KISS FM UK‘ im Jahr 2017 hatte Selena zuvor verraten: „Wir haben tatsächlich gleichzeitig die Jonas Brothers gedatet! Es war urkomisch. Es war großartig, denn Taylor war das Mädchen mit den großen lockigen Haaren, all den Armbändern und den Cowboy-Stiefeln. Und ich war definitiv im Kommen, und wir haben uns einfach verstanden. Das war das Beste, was wir aus diesen Beziehungen mitgenommen haben.“