Musik Taylor Swift: Deshalb wird sie nicht in der Super Bowl-Halbzeitshow auftreten

Taylor Swift - Indianapolis Eras Tour stop 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2025, 09:00 Uhr

Die Popsängerin verrät den wahren Grund, wieso sie bei der nächsten Halbzeitshow nicht performen wird.

Taylor Swift wird wegen ihrer Beziehung zu Travis Kelce nicht in der Halbzeitshow des Super Bowl auftreten.

Die 35-jährige Popsängerin hat Gerüchte zurückgewiesen, sie habe den Auftritt bei dem jährlichen Sportereignis wegen Problemen mit „Performance-Material“ abgelehnt. Stattdessen erklärte sie, der wahre Grund sei, dass ihr Verlobter bei den Kansas City Chiefs spielt.

In der ‚Tonight Show‘ mit Jimmy Fallon offenbarte sie: „Folgendes: Jay-Z war immer sehr gut zu mir. Unsere Teams stehen in engem Kontakt. Manchmal rufen sie an und fragen: ‚Wie würde sie sich fühlen, wenn …‘ – das ist dann aber kein offizielles Angebot oder ein Gespräch im Konferenzraum. Wir können ihm immer die Wahrheit sagen – nämlich, dass ich in einen Mann verliebt bin, der genau diesen Sport auf genau diesem Spielfeld spielt.“

Jay-Zs Firma Roc Nation produziert seit 2020 die Super Bowl-Halbzeitshow. Die ‚Life of a Showgirl‘-Interpretin erklärte weiter, dass sie es als „gewalttätiges Schachspiel“ empfindet, Travis auf dem Spielfeld zuzusehen – und dass sie diese Erfahrung nicht verwässern möchte, indem sie gleichzeitig an ihre eigene Show denken müsste.

„Das sind Gladiatoren ohne Schwerter. Das ist gefährlich. Die ganze Saison über bin ich vollkommen darauf konzentriert, was dieser Mann auf dem Feld macht“, erzählte Taylor. „Kannst du dir vorstellen, er steht da draußen Woche für Woche, riskiert sein Leben in diesem gefährlichen, hochintensiven Sport – und ich denke nur: ‚Hm, was sollte wohl meine Choreo sein? Ich glaube, wir machen zwei Strophen von ‚Shake It Off‘, dann ‚Blank Space‘ und ‚Cruel Summer‘, das wäre super.'“

Die ‚Fate of Ophelia‘-Künstlerin stellte außerdem klar, dass die Entscheidung allein von ihr komme – Travis würde sie voll unterstützen, wenn sie beim Super Bowl auftreten wollte. „Das hat nichts mit Travis zu tun – er würde sich total freuen, wenn ich es mache. Ich bin nur einfach zu sehr auf ihn fokussiert“, betonte sie.