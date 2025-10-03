Musik Taylor Swift fürchtete, dass ihr Songwriting ‚versiegen‘ würde, sobald sie ‚wirklich glücklich‘ wäre

Taylor Swift - November 2023 - Getty Images - Eras Tour Buenos Aires BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2025, 14:00 Uhr

Die Pop-Ikone hat gerade ihr neues Album 'The Life of a Showgirl' herausgebracht.

Taylor Swift hatte Angst, dass sich eine erfüllte Beziehung negativ auf ihr Songwriting auswirken würde.

Die Pop-Ikone hat gerade ihr zwölftes Studioalbum ‚The Life of a Showgirl‘ veröffentlicht. Da sie mit ihrem Verlobten Travis Kelce glücklicher ist als je zuvor, machte sich die 35-Jährige Sorgen, dass sie nichts mehr zu schreiben hätte, weil sie immer angenommen hatte, sie sei eine „gequälte Dichterin“.

In der ‚BBC Radio 1‘-Sendung ‚Breakfast With Greg James‘ sprach Taylor über das Nachfolgealbum zu ‚The Tortured Poets Department‘ (2024) und enthüllte: „Früher hatte ich diese dunkle Angst, dass, wenn ich jemals wirklich glücklich und frei wäre, ich selbst sein könnte und von einer Beziehung genährt würde – was, wenn das Schreiben einfach versiegen würde? Was, wenn das Schreiben direkt mit meinem inneren Qualen und Schmerz verbunden ist?“ Glücklicherweise stellte sich heraus, „dass dem überhaupt nicht so ist“. Die Musikerin schwärmte: „Wir haben mit diesem Album einfach den richtigen Moment erwischt.“

Viele von Taylors Alben enthielten Reflexionen über die Zukunft. Doch dieses Mal konzentrierte sie sich auf die Gegenwart. „Bei diesem Album befindet sich mein Leben genau an dem Punkt, an dem ich das Album geschrieben habe“, erklärte die Chartstürmerin. Für das Album arbeitete sie mit den Pop-Produzenten Max Martin und Shellback zusammen, mit denen sie bereits vor mehreren Jahren gemeinsame Sache gemacht hatte.

Die ‚Actually Romantic‘-Interpretin erklärte: „In der Zeit, in der wir eine Pause von der Zusammenarbeit gemacht haben, haben wir alle unsere Fähigkeiten weiterentwickelt. Eines der Dinge, mit denen ich in unserer Zeit getrennt wirklich experimentiert habe, war das Schreiben in Charakteren, das Entwickeln von Figuren, deren Handlungsbögen und Ähnliches – und das ist in diesem Album präsent.“

Zwar handle die Platte von ihrem Leben, aber „manchmal ist es so, als würde man eine Liebesgeschichte durch die Linse von Elizabeth Taylors Leben erzählen.“ Die Sängerin fügte hinzu: „Es gibt verschiedene Motive, die wir auf diesem Album ausprobieren, die eine Art Höhepunkt dessen sind, was ich geübt und vorbereitet habe, um dieses Album zu schaffen.“