Musik Taylor Swift versetzt Eras-Tour-Mitarbeiter mit großzügigem Bonus in Staunen

Taylor Swift - Night Three Of Taylor Swift | The Eras Tour - London, UK 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.12.2025, 19:00 Uhr

Taylor Swifts Eras-Tour-Team geriet fast in Ohnmacht, als es Bonuszahlungen erhielt.

Die 36-jährige Sängerin soll laut ‚People‘ jedem Mitglied der Produktion einen Anteil von insgesamt 197 Millionen Dollar gezahlt haben, um ihnen für ihren Beitrag zu den 149 Shows zu danken. In der Disney+-Doku ‚The End of an Era‘ sind die Reaktionen darauf zu sehen.

Beim Schreiben der Briefe an ihr Team sagte Taylor: „Der Bonus-Tag ist so wichtig, weil es mir wichtig ist, mit der Eras Tour ein Beispiel zu setzen. Wenn eine Tour mehr einspielt, bekommen die Leute, die unterwegs arbeiten, mehr Bonus.“ Ein Clip zeigt Produktionsassistent Max Holmes, der beim Öffnen seines Briefes fast in Ohnmacht fällt. Überwältigt sagte er: „Ich werde ohnmächtig.“

Die ‚Fate of Ophelia‘-Sängerin, deren Tour über 2 Milliarden Dollar einspielte, versammelte ihr Team, das in Tränen ausbrach. Tänzerin Kameron Saunders las Taylors Brief vor: „Liebe Kam, wir haben die Welt bereist, wie wir es vorhatten. Wir haben das Publikum begeistert, aber wir haben auch Familie vermisst. Meine ganze Dankbarkeit stammt nicht von der Bank, aber hier sind [Piep] Dollar, nur um Danke zu sagen. In Liebe, Taylor.“

Bereits 2023 hatte Taylor 55 Millionen Dollar an Boni an ihr Tourteam vergeben. Laut ‚People‘ erhielten Tänzer, Rigger, Soundtechniker und Catering-Mitarbeiter Geldprämien. TMZ berichtete außerdem, dass ihre Truck-Fahrer jeweils 100.000 Dollar bekamen. Insgesamt hatte sie rund 50 Fahrer, was bedeutet, dass sie allein 5 Millionen Dollar für deren Boni ausgab.