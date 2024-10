Stars Thomas Gottschalk: Gibt es ein ‚Wetten, dass…?‘-Comeback?

Bang Showbiz | 16.10.2024, 12:00 Uhr

Thomas Gottschalk war und ist bis heute das Gesicht von ‚Wetten, dass…?‘.

Der Entertainer moderierte die Sendung zum ersten Mal von 1987 bis 1992 und nach einer kurzen Unterbrechung noch einmal von 1994 bis 2011. Nach dem Live-Unfall von Samuel Koch trat er von dem Format zurück und überließ zeitweilen Markus Lanz das Feld. 2021 und 2022 kam er aber für zwei Jubiläums-Sendungen zurück. Insgesamt moderierte Gottschalk 193 Folgen von ‚Wetten, dass…?‘ und er würde scheinbar gern die 200 knacken.

Im Podcast ‚Bosbach Rach – Die Wochentester‘ sagte der 74-Jährige, der sich noch für fit genug hält, die Show zu machen: „Wenn es gewünscht würde, bin ich der Letzte, der sich verweigern würde. Ich habe meine sieben Sachen noch beieinander. Ich habe meine Murmeln noch im Kopf.“

Thomas Gottschalk wäre also bei einem Comeback sofort dabei. Der Sender ZDF, der ‚Wetten, dass…?‘ seit 1981 ausstrahlt, scheint aktuell aber kein Interesse daran zu haben, die glorreichen TV-Zeiten mit Gottschalk wieder aufleben zu lassen. „Das ZDF hätte sich längst gemeldet, wenn es diese Meinung geben würde. Aber es gibt sie nicht, und das halte ich für einen Fehler.“ Auch die Unterhaltungschefs hätten da keine Macht mehr, was der Moderator beklagt. „Früher war es so, dass der Unterhaltungschef gesagt hat: ‚Ich will das nochmal, ich mach‘ das nochmal.‘ Aber die Zeiten sind vorbei, in denen Unterhaltungschefs noch Kraft und Power hatten.“