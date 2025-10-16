Stars Tom Kaulitz verzweifelt an Heidi Klums Suppen-Liebe

Heidi Klum and Tom Kaulitz - 2019 Vanity Fair - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2025, 14:00 Uhr

Heidi Klums Suppen-Vorliebe sorgt im Alltag für schweißtreibende Momente bei Tom Kaulitz.

Bei der 52-Jährigen und ihrem Mann scheint die Ehe auch nach mehreren Jahren noch perfekt zu laufen – fast. Denn ausgerechnet in der Küche zeigt sich, dass selbst Traumpaare unterschiedliche Geschmäcker haben. In der aktuellen Folge seines Podcasts ‚Kaulitz Hills‘ plaudert der Musiker offen über eine kulinarische Eigenheit seiner Frau, die ihn manchmal an seine Grenzen bringt.

Während die Brüder Tom und Bill Kaulitz bekennen, dass sie eher deftige Gerichte bevorzugen, die man richtig kauen kann, schwärmt Klum offenbar für leichte Kost – besonders für Suppen. „Meine Frau liebt Suppen“, verrät Tom Kaulitz, und zwar so sehr, dass sie sie am liebsten zu jeder Mahlzeit servieren würde. Mit einem Schmunzeln erzählt er, dass es bei ihnen zu Hause schon mal dreimal täglich Brühe geben könne. „Dann gibt’s abends nochmals Hühnersuppe“, so der Sänger. Da er ohnehin schnell ins Schwitzen gerät, macht ihn die heiße Mahlzeit zusätzlich fertig. „Ich heize dann so auf“, beschreibt er sein Leiden mit Humor.

Trotz dieser kleinen Alltagsdifferenz bleibt die Stimmung zwischen den beiden harmonisch.