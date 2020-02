Top 10: Paare mit dem größten Altersunterschied

Einen Partner zu haben, der teilweise 20 Jahre älter ist als man selbst ist normal, zumindest in der Welt der Promis. Für sie spielt das Alter lange keine Rolle mehr. Seltsam ist es für den Großteil der Öffentlichkeit immer noch. Zu unserer Überraschung gab es so viele Paare, dass der Altersunterschied der Paare größer als 20 Jahre ist. (In dieser Liste sind nur Paare vorzufinden, die sich beide noch bester Gesundheit erfreuen und auch noch zusammen sind.)

Leonardo DiCaprio (45) und Camila Morrone (22)

Altersunterschied: 23 Jahre

seit 2016 zusammen, keine Kinder

Altersunterschied: 25 Jahre

seit 2000 verheiratet, zwei gemeinsame Kinder

Quelle: instagram.com

Altersunterschied: 28 Jahre

seit 2019 zusammen, keine Kinder

Dieter Bohlen (66) und Carina Walz (36)

Altersunterschied: 30 Jahre

seit 2006 zusammen, zwei Kinder

Roland Emmerich (64) und Omar De Soto (33)

Altersunterschied: 31 Jahre

seit 2017 verheiratet, keine Kinder

Richard Gere (70) und Alejandra Silva (36)

Altersunterschied: 34 Jahre

seit 2018 verheiratet, ein gemeinsames Kind

Woody Allen (84) und Soon-Yi Previn (49)

Altersunterschied: 35 Jahre

verheiratet seit 1997, zwei adoptierte Kinder

Sir Patrick Stewart (79) und Sunny Ozell (41)

Altersunterschied: 38 Jahre

verheiratet seit 2013, keine Kinder

Quelle: instagram.com

Nathalie Volk (23) und Frank Otto (62)

Altersunterschied: 39 Jahre

seit 2020 verheiratet, keine Kinder

Quelle: instagram.com

Mick Jagger (76) und Melanie Hamrick (33)

Altersunterschied: 44 Jahre

seit 2014 zusammen, ein gemeinsames Kind