Musik Ungesehenes Filmmaterial der ersten ,Do They Know It’s Christmas?‘-Aufnahmen erscheint

Bob Geldof - Rewind Festival 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2024, 11:00 Uhr

Bisher ungesehenes Filmmaterial von den ersten Aufnahmen der Single der Band wird bald zum ersten Mal ausgestrahlt werden.

Bisher ungesehenes Filmmaterial von den ersten Aufnahmen der ,Do They Know It’s Christmas?‘-Single von Band Aid wird bald zum ersten Mal ausgestrahlt werden.

Der weihnachtliche Charity-Song wurde am 25. November 1984 aufgenommen, wobei die BBC den 40. Jahrestag der Aufnahmen mit einer Reihe von Sondersendungen feiert.

Zoe Ball wird am Sonntag, den 1. Dezember, die neue BBC Radio 2-Dokumentation ,Do They Know It’s Christmas?: The Song That Changed The World‘ moderieren, zu der auch Sir Bob Geldof, Midge Ure, Bono, Sting und andere Stars beitragen werden. Und auch BBC Four und BBC iPlayer werden eine neue 75-minütige Dokumentation mit dem Titel ,The Making of Do They Know It’s Christmas?‘ ausstrahlen. Der neue Film hat 75 Minuten des Originalmaterials freigelegt, das Regisseur Nigel Dick in den SARM Studios in Notting Hill gedreht hat und neu digitalisiert hat. BBC verkündete in einem Statement: „In seltenen und bisher noch ungesehenen Momenten proben und nehmen Stars wie Bananarama, Bono, Boy George, Duran Duran, George Michael, Glenn Gregory von Heaven 17, Paul Young, Phil Collins, Spandau Ballet und Sting ihre Parts des Songs auf und interagieren 24 Stunden lang miteinander darüber, was Musikgeschichte schreiben würde.“