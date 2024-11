Stars Victoria Beckham: Ruhm ist ihr nicht mehr so wichtig

Victoria Beckham is seen on March 03, 2023 in Paris - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2024, 11:00 Uhr

Victoria Beckham macht sich mit zunehmendem Alter „weniger Sorgen“ um ihren Ruhm.

Die 50-jährige Modedesignerin wurde in den späten 1990er Jahren an der Seite von Geri Halliwell, Mel B, Emma Bunton und Melanie C als Teil der Spice Girls weltbekannt, gab aber zu, dass ihr nach drei Jahrzehnten in der Branche der Gedanke, „von Paparazzi gejagt zu werden“, weit weniger zusagt.

Sie sagte dem Magazin ,Harper’s Bazaar’: „Ich nehme an, dass es früher Spaß gemacht hat, auszugehen und von Paparazzi gejagt zu werden, wenn man die Bond Street entlangging – und man zog sich an, weil man wusste, dass man das erleben würde. Das will ich nicht mehr. Ich habe das schon zu lange gemacht. Ich nehme an, ich habe es getan, als ich aufgewachsen bin, aber heutzutage gibt es einfach zu viel zu tun, zu viel zu tun, zu viele Kinder, um die man sich kümmern muss.” Sie fügte hinzu: „Ich bin mit 50 aufgewacht und es hat mich einen Scheißdreck interessiert.“

Victoria – die während ihrer Zeit bei den ‚Viva Forever‘-Hitmachern als Posh Spice bekannt war, heute aber eher als Modedesignerin bekannt ist – ist seit 1999 mit der Fußballlegende David Beckham (49) verheiratet. Nachdem sie zusammen mit ihrem Mann in der für den Emmy Award nominierten Sportdokumentation ‚Beckham‘ auftrat, hat der Streamingdienst kürzlich eine Serie in Auftrag gegeben, die sich auf ihre Leistungen konzentrieren wird.