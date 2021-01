19.01.2021 13:35 Uhr

Video: Leni Klum – Erster Laufsteg-Job auf der Berlin Fashion Week

Leni Klum startet durch! Die Tochter von Supermodel Heidi Klum hat jetzt ihren ersten Job für die Mercedes-Benz Fashion Week Berlin.

In der deutschen „Vogue“ gab die 16-jährige Leni vor kurzem ihr Modeldebüt – mit Mutter Heidi Klum (47) auf dem Cover und in einer Modestrecke. Zum Beginn der Modewoche erschien das bildhübsche Klum-Küken nun in einem Video („My first job für the mbfw.berlin“). Sie präsentiert darin Outfits verschiedener Labels und Designer. Der Modefilm für den sogenannten Berliner Salon ist online erschienen.

Alle Details zu Lenis erstem Job gibt es im Video.