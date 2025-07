Stars ‚Weniger Drama‘: Das wünscht sich Danni Büchner für die Zukunft

Daniela Buechner - Danni Buechner - November 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2025, 14:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin spricht offen über ihre Pläne für die Zukunft.

Danni Büchner verrät ihre Zukunftspläne.

Die Fünffach-Mama ist seit vielen Jahren nicht mehr aus dem Reality-TV wegzudenken. Bekannt wurde sie an der Seite ihres verstorbenen Ehemanns Jens Büchner in der Auswanderer-Sendung ‚Goodbye Deutschland!‘. Seitdem hat sie an verschiedenen Formaten wie dem Dschungelcamp, ‚Promi Big Brother‘ und ‚The 50‘ teilgenommen.

Doch wie würde Dannis Leben aussehen, wenn sie kein Reality-TV mehr machen würde? Das verriet sie im Interview mit ‚Promiflash‘: „Ein kleines Café am Meer, bisschen Musik im Hintergrund, ich mach’ den besten Kaffee der Insel, das wär schon was. Einfach ruhiger, weniger Drama.“ Die Fans müssen aber vorerst nicht besorgt sein: In naher Zukunft wird die 47-Jährige weiter im Fernsehen auftreten. „Aber wer weiß, vielleicht bleibe ich doch noch ’ne Weile im TV“, fügte sie hinzu.

Trotz ihrer jahrelangen TV-Erfahrung findet es Danni noch immer ungewohnt, sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen. „Puh, es ist schon irgendwie komisch. Manchmal denke ich mir: ‚Oh Gott, das hast du echt gesagt?'“, räumte sie ein. Gleichzeitig betonte die ehemalige ‚Sommerhaus der Stars‘-Teilnehmerin: „Aber ich stehe dazu. Es zeigt halt einfach, wie es bei uns wirklich ist, mit allem, was dazugehört.“

Derzeit zeigt RTLZWEI donnerstags die zweite Staffel von ‚Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen‘. Darin ist unter anderem zu sehen, wie Danni mit ihren Kindern in die Türkei reist, die Heimat ihres ersten Ehemanns Yilmaz Karabas. Dieser war 2009 an Herzversagen verstorben. „Das war sehr emotional. Ich wollte meinen Großen die Orte zeigen, wo ich mit ihrem Vater, meinem ersten Mann, gelebt habe“, erzählte der TV-Star.