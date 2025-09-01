Stars ‚Wir wollen einfach Spaß haben‘: Jannik Kontalis spricht Klartext über Bill Kaulitz

Bill Kaulitz - Tokio Hotel Jubilaeumskonzert - Berlin 15.08.25

Bang Showbiz | 01.09.2025, 14:00 Uhr

Der Reality-TV-Star zeigt sich genervt von überzogenen Fan-Reaktionen, nachdem er mit dem Sänger

Jannik Kontalis äußert sich deutlich zu den Spekulationen um ihn und Bill Kaulitz.

Seit ein paar Wochen überschlagen sich die Berichte um eine angebliche Romanze zwischen den beiden Stars. Der Reality-TV-Darsteller reiste sogar nach Los Angeles, um mit dem Tokio Hotel-Sänger eine Pool-Party zu feiern. Zuvor hatten sich Jannik und Bill beim Feiern in einem Berliner Club gezeigt. Der Musiker erklärte gegenüber RTL schlicht: „Wir lernen uns kennen.“

Nun hat sich Jannik zu den Schlagzeilen geäußert. Seinen spontanen Trip nach Kalifornien kommentierte er im RTL-Interview mit den Worten: „Ich war das erste Mal in L.A. Ich hab’ nicht viel gesehen, deswegen muss ich wohl nochmal hin.“ Anschließend rechnete der 28-Jährige mit den wilden Spekulationen über sein Liebesleben ab. „Ich würde mir wünschen, dass die Menschen einfach mal was vernünftiger sind, sich einfach mal den Menschen auch mal im Detail anschauen und nicht immer einfach so viele Vorurteile habe“, erklärte er.

Der ‚Make Love, Fake Love‘-Star habe keine Lust auf Versteckspiele. „Ich und Bill haben dann gesagt: ‚Sch*** drauf! Wen juckt’s? Wir sind Menschen, wir können machen, was wir wollen.‘ Wir wollen einfach Spaß haben und unser Leben genießen, und das war’s“, betonte er. Für das Verhalten einiger Fans hat der ‚Prominent getrennt‘-Teilnehmer kein Verständnis. „Dass die dann irgendwelche Kussfotos faken, nachmachen. Anstrengend einfach“, kritisierte er. Der Ex-Freund von Yeliz Koc bezeichnete die gefälschten Kussfotos als „respektlos“. Schließlich wisse niemand, „ob das stimmt“. Jannik fügte hinzu: „Ich meine, man hat nichts gesehen. Man hat uns ja nur feiern gesehen.“