Film ‚Wollen es richtig machen‘: Mia Goth spricht über Verzögerung von ‚Blade‘

Mia Goth - NETFLIX TUDUM 2025: THE LIVE EVENT - Getty - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2025, 18:30 Uhr

Mia Goth hat betont, dass sich ‚Blade‘ verzögert, weil Marvel das Projekt „richtig machen will“.

Der Blockbuster des Marvel Cinematic Universe (MCU) wurde bereits 2019 angekündigt, hat seitdem jedoch mehrere Rückschläge erlitten, nachdem eine Reihe von Regisseuren und Autoren das Projekt verlassen hatten. Goth – die im Film die Schurkin Lilith spielt – ist jedoch überzeugt, „dass es das Beste ist“, dass Marvel sich für ‚Blade‘ Zeit lässt.

Als ‚Elle‘ die 31-jährige Schauspielerin auf die Verzögerung ansprach, sagte sie: „Es ist das Beste, dass es so lange gedauert hat. Sie wollen es richtig machen.“ Die ‚MaXXXine‘-Darstellerin fügte auch hinzu, sie habe ein Update zur Produktion erhalten.

‚Blade‘ wird Mahershala Ali in der Hauptrolle des titelgebenden Vampirjägers zeigen. Der 51-jährige Schauspieler sagte zuletzt, er wisse nicht, „wo Marvel gerade steht“ mit dem Film. Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte er: „Ich nehme es Tag für Tag. Ich tue mein Bestes.“ Der ‚Jurassic World: Rebirth‘-Star verwies auf seinen kommenden Actionfilm ‚Your Mother Your Mother Your Mother‘ – bei dem der ehemalige ‚Blade‘-Regisseur Bassam Tariq Regie führt – als Projekt, das seinen „Stunt-Durst“ gestillt habe, betonte aber, dass er hoffe, der MCU-Film werde dennoch realisiert. Er fügte hinzu: „Ich würde es lieben, wenn ‚Blade‘ zustande kommt. Wir werden sehen; ich weiß nicht, wo Marvel im Moment steht. Ich suche einfach nach der nächsten großartigen Rolle, wirklich.“ Ali betonte aber, er sei „bereit“ für ‚Blade‘. Auf die Frage von ‚Variety‘ nach einem Update antwortete er: „Ruf bei Marvel an. Ich bin bereit. Sag ihnen, dass ich bereit bin.“

Ursprünglich sollte ‚Blade‘ im November 2025 erscheinen, wurde jedoch im Oktober des vergangenen Jahres aus Disneys Veröffentlichungskalender gestrichen – der Film ‚Predator: Badlands‘ nahm seinen Platz ein. Etwa zur gleichen Zeit kündigten die Marvel Studios drei unbetitelte Filme an, die für den 18. Februar, 5. Mai und 10. November 2028 geplant sind.