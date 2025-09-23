Film X-Men-Star Evan Peters über seine Zukunft als Quicksilver im Marvel-Universum

Evan Peters at the 80th Golden Globe Awards Beverly Hills Jan 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2025, 18:32 Uhr

Evan Peters möchte Quicksilver erneut spielen. Er will vor allem die Beziehung zu Magneto erkunden.

Evan Peters möchte Quicksilver erneut spielen.

Der 38-jährige Schauspieler verkörperte den Superhelden in 20th Century Studios’ ‚X-Men‘-Reihe von ‚Days of Future Past‘ (2014) bis ‚Dark Phoenix‘ (2019). Nach seinem überraschenden Auftritt in der Disney+-Serie ‚Wandavision‘ (2021) hat Peters nun erklärt, dass er die Figur gerne weiter erforschen würde.

Im Gespräch mit ‚ComicBook.com‘ antwortete er auf die Frage nach einer Rückkehr als Quicksilver: „Ich hatte so viel Spaß dabei, diese Figur zu spielen. Und man konnte ein bisschen in sein Privatleben eintauchen, so merkwürdig es auch war.“ Der ‚Tron: Ares-Star‘ fügte hinzu, er wolle gerne Quicksilvers Beziehung zu Magneto in einem weiteren Film erforschen. „Aber ja, das weiter zu erkunden, wäre interessant. Und die Beziehung zu Magneto wäre ziemlich cool. Ja. Also, keine Ahnung. Klopf auf Holz.“

Peters’ Wunsch ist nicht unrealistisch, da viele seiner ‚X-Men‘-Co-Stars für ‚Avengers: Doomsday‘ erneut in ihre Rollen schlüpfen. Sir Patrick Stewart (Professor X), Sir Ian McKellen (Magneto), Kelsey Grammer (Beast), Alan Cumming (Nightcrawler), Channing Tatum (Gambit), James Marsden (Cyclops) und Rebecca Romijn (Mystique) sind bereits bestätigt. Weitere Stars in ‚Avengers: Doomsday‘ sind Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Captain America), Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (James ‘Bucky’ Barnes) und Lewis Pullman (Sentry). Außerdem sollen die Fantastic Four – gespielt von Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Invisible Woman), Joseph Quinn (The Human Torch) und Ebon Moss-Bachrach (The Thing) – zum Team stoßen.

‚Avengers: Doomsday‘ – unter der Regie von Joe und Anthony Russo – startet voraussichtlich am 18. Dezember 2026 und wird wahrscheinlich die Avengers, die New Avengers, die X-Men und die Fantastic Four vereinen, um Doctor Doom (Robert Downey Jr.) davon abzuhalten, seine zerstörerischen Pläne im Multiversum zu entfesseln.