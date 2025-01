Musik Zach Bryan: Matthew McConaughey kündigt sein letztes Major-Label-Album an

Zach Bryan - Copenhagen 2023

Bang Showbiz | 16.01.2025, 18:00 Uhr

Zach Bryan ließ Matthew McConaughey sein „letztes Major-Label-Album“ und einen begleitenden Film mit dem Titel ‚Motorbreath‘ ankündigen.

Der Country-Superstar hat noch ein letztes Album, das er im Rahmen seines Vertrags mit Warner Music veröffentlichen wird – das Label, über das seine Musik seit 2022 unter ‚Belting Bronco‘ veröffentlicht wird. Er holte den Hollywood-Star mit ins Boot, um eine Sprachnachricht in dessen beruhigenden Südstaaten-Akzent aufzunehmen, um die kommenden Projekte anzuteasern.

In einem Clip, der auf Zachs Instagram gepostet wurde, sagt der ‚Dallas Buyers Club‘-Star Matthew: „Dies ist kein Film über eine Band. Dies ist ein Film über einen Jungen aus Oklahoma, einen Jungen, der mit einer Liebe zum Schreiben in die Navy ging. Dieses Schreiben fand Anklang bei den Menschen – vielen Menschen. Dieser Film handelt von einer Gruppe von besten Freunden, die eine zweiwöchige Motorradtour quer durch Amerika machen, während sie ihr letztes Major-Label-Album aufnehmen. Oh, und der Titel des Films, fragt ihr? ‚Motorbreath.‘“

Zach postete auch eine Vorschau auf einen Track, der anscheinend ‚Birdie‘ heißt. Das letzte Studioalbum des 28-jährigen Musikers war die 2024 erschienene Platte ‚The Great American Bar Scene‘ und im Oktober wurde berichtet, dass Zach seine Musik von der Grammy-Berücksichtigung zurückhalte. Der ‚I Remember Everything‘-Hitmacher hat großen Erfolg mit seinen Songs erzielt, aber er lehnte es ab, seine Werke für die anstehende Zeremonie in irgendeiner Kategorie zur Prüfung einzureichen, wie ‚Variety‘ berichtete. Eine Online-Abstimmung, die nur für Mitglieder der Recording Academy zugänglich war, bestätigte, dass Zachs Name nicht unter den Tausenden von Künstlern auftauchte, die für die Kategorien ‚Record of the Year‘, ‚Album of the Year‘ und ‚Song of the Year‘ nominiert werden wollten. Der ‚Hey Driver‘-Hitmacher hatte sich in diesem Jahr nach eigenen Angaben dagegen entschieden, seine Musik einzureichen, weil er sich unwohl damit fühlte, dass Preisverleihungen die Musik zum Wettbewerb machen.