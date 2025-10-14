Film Zoe Saldana unterstützt Doku-Pläne für ‚Avatar‘

Zoe Saldana attends the World Premiere of Disney and Pixar's Elio - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin hofft, dass James Cameron seine Doku-Pläne für das Franchise in die Tat umsetzt.

Zoe Saldana hofft, dass eine ‚Avatar‘-Dokumentation den Schauspielern endlich die „Anerkennung“ verschafft, die sie für Performance-Capture-Rollen verdienen.

Die 47-jährige Schauspielerin – die bisher in drei ‚Avatar‘-Filmen mitgespielt hat – ist begeistert, dass Regisseur James Cameron plant, einen Film über das Franchise zu veröffentlichen. Sie glaubt, dass ein Blick hinter die Kulissen den Schauspielern mehr Wertschätzung für ihre Performance-Capture-Rollen verschaffen wird.

Gegenüber ‚Beyond Noise‘ erklärte sie: „Ich freue mich, dass James Cameron eine Dokumentation über die Entstehung von ‚Avatar‘ in Betracht zieht – endlich haben wir die Chance, auf detaillierte Weise zu erklären, warum Performance Capture die kraftvollste Form des Schauspielens ist. Es gibt uns Anerkennung und die Möglichkeit, zu 100 Prozent Eigentümer unserer Performance auf der Leinwand zu sein.“

Die Oscar-Preisträgerin fügte hinzu, dass man bei Animationsfilmen als Schauspieler nur ein paar Mal ins Studio gehe. „Das ist alles, was sie für den gesamten Film von dir brauchen. Du gehst ins Studio, egal wie du gekleidet bist, und gibst deine Stimme, richtig? Performance Capture bedeutet, dass Avatar nicht existieren würde, wenn Sigourney Weaver, Sam Worthington, Stephen Lang, Kate Winslet, ich selbst und die gesamte Besetzung nicht aufgestanden wären, um diese Punkte auf unsere Gesichter zu setzen“, betonte sie.

Zoe war im Originalfilm ‚Avatar – Aufbruch nach Pandora‘ von 2009 und in der Fortsetzung ‚Avatar: The Way of Water‘ (2022) zu sehen und gehört auch zum Cast des dritten Films ‚Avatar: Fire and Ash‘, der im Dezember erscheinen soll. Cameron plant Berichten zufolge zwei weitere ‚Avatar‘-Filme für 2029 und 2031.