Errechnet: Robert Pattinson hat das perfekteste Gesicht der Welt

Während seiner „Twilight“-Zeiten galt Robert Pattinson (33) als Teenischwarm und zahlreiche junge Mädchen weltweit schmachteten ihn an. Außenstehende konnten vermutlich nie verstehen, was die Mädels an dem schmächtigen, blassen Schauspieler mit tiefen Augenringen und mystischer Ausstrahlung fanden.

Jetzt wurde Robert Pattinson zum wohl schönsten Mann der ganzen Welt gekürt. Der Grund ist seine beeindruckend perfekte Physiognomie. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtete, nutzte der britische Schönheitschirurg Dr. Julian De Silva Computertechnik und berechnete das Gesicht von Pattinson anhand von typischen griechischen Schönheitsmerkmalen.

Quelle: instagram.com

Nach den Berechnungen des sogenannten Goldenen Schnitts seiner Gesichtsmerkmale wie Nase, Augenbrauen, Augen, Kieferpartie und die generelle Gesichtsform, auch im Vergleich zu anderen Männern, kam heraus, dass das Gesicht des 33-jährigen am nächsten an Perfektionismus heranreicht. Ganze 92,15 Prozent erreichte der Schauspieler in diese Berechnung des „Goldenen Ratio“. Dahinter verbirgt sich eine Berechnung für perfekte Gesichtszüge. Je näher man an die Zahl Phi kommt, umso makelloser ist das Antlitz.Übrigens, bei den Frauen hat Bella Hadid die Nase vorn.

Quelle: instagram.com

Das sind die Platzierungen

Wie das perfekte Gesicht berechnet wird, erfährt man hier!

Quelle: instagram.com