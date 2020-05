Ramon Roselly: Neue Bilder mit dem Strahlemann des Jahres!

Neues gibt’s von DSDS-Sieger 2020 Ramon Roselly, dem ja bekanntlich schon jetzt die halbe Schlager-Crowd Deutschlands zu Füßen liegt.

Leider wurde der Aufstieg des sympathischen Sängers, der einer Mehrgenerationen-Artisten-Dynastie entstammt, durch die Corona-Pandemie etwas abgebremst. Einige TV-Aufzeichnungen wurden verschoben oder fanden wie bei „Let’s Dance“ Mitte April ohne Publikum statt. Promotermine wie Autogrammstunden konnte der Sachsen-Strahlemann leider gar nicht geben. Er muss wie alle anderen auch Abstand zu seinen Fans halten. Wie ist der Stand der Dinge?

Neue Fotos aus der Heimat

1. Bei Instagram hat sich Ramon mit dem Posten neuer Fotos rar gemacht. Der letzte Eintrag stammt vom 29. April. In seiner Instastory postete er unter dem Hashtag #Vollgas ein Video von einem 5km-Lauf am gestrigen Freitagmorgen. Sein Ratschlag: „Macht Sport am besten früh, dann habt ihr den Tag noch vor Euch und kennt den Tag genießen!“

klatsch-tratsch.de hat eine Überraschung für alle Fans! Promifotograf Nico Schimmelpfennig hat kürzlich für uns ein kleines exklusives Shooting mit Ramon in seiner Heimat absolviert, von dem er uns einen ganzen Staffel neuer Fotos mitbrachte. Natürlich wollen wir die den Ramon-Fans nicht vorenthalten! Hier ein paar wenige, erste Bilder – und die belegen schon mal Ramons Modelqualitäten.

Neue Show mit Florian Silbereisen

2. Florian Silbereisen wird am 29. Mai die neue TV-Show „Willkommen im SchlagerXirkus – Stars & Hits in Leipzig!“ aufnehmen. Dort werden die Top-Schlagersänger in einer Zirkus-Manege auftreten! Es wägte ja gelacht wenn der Lokalmatador und ehemalige Artist Ramon Roselly, der übrigens noch immer in einem Wohnwagen wohnt, nicht dabei wäre! Denn dem Ex von Helene Fischer dürfte Ramons besonderes Talent ebenfalls nicht entgangen sein.

3. In den letzten Tagen machten ja Gerüchte die Runde, dass sich Silbereisen angeblich den „ersten Zugriff“ auf Ramon im Universum der beiden großen öffentlich-rechtlichen Sender sichern wollte. Der 26-Jährige sei für einen Auftritt bei der ersten Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens 2020 am 10. Mai geplant gewesen, taucht da nun aber gar nicht mehr auf.

Silbereisen und Roselly haben in der Tat eine besondere Verbindung: Sie lernten sich bei DSDS kennen, wo Silbereisen in der Jury saß. Von dem Moderator gab’s als Glücksbringer eine rote Unterhose. Oberjuror Dieter Bohlen legte dem 38-Jährige ganz unverblümt nahe, Ramon für dessen Shows zu buchen. Der übte sich in diplomatischer Bescheidenheit, dass es ja eine Redaktion gäbe, die darüber naschende…

Neue Version von „Eine Nacht“

4. Seit gestern gibt es Ramons ersten Hit „Eine Nacht“ in der Version von Randolph Rose. Der Schlagerstar der 70er hatte dem Artisten ja quasi indirekt zu seinem DSDS-Triumph verholfen, als Roselly beim Casting die Jury mit dem Song „100 Jahre“ verblüffte. Und der stammt bekanntlich von Randolph!

Der Newcomer und der Veteran haben seit dem ersten DSDS-Casting einen engen freundschaftlichen Kontakt und verstehen sich super.

Randolph war überwältigt von der Resonanz, die durch Ramons grandiosen Auftritte mit dem alten Song auch auf ihn überschwappte.

Randolph Rose: „Mein Team und ich haben uns entschlossen, als Dankeschön für die mehrfache Präsentation meines Songs ‚100 Jahre sind noch zu kurz‘ in der aktuellen DSDS Staffel auch den Hit von Ramon zu präsentieren.“

5. Ramons Albumdebüt „Herzenssache“ ist übrigens immer noch auf Platz 2 der deutschen Album-Charts. Hinter ihm sind die Vorwochensieger Ufo361 („Rich Rich“) an dritter Stelle, Saunaclub auf Platz vier und Neuzugang Edo Saiya („The Entire History Of You“) auf Platz fünf. Mehr zu den Charts der Woche hier!