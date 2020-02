Sind Justin Bieber und seine Hailey das perfekte Ehepaar?

Justin Bieber und seine Frau Hailey bilden eine starke Einheit: Das berichtet zumindest der Regisseur von Justins Doku-Serie ‚Seasons‘. Der 25-jährige Sänger heiratete das 23-jährige Model im September 2018 klammheimlich abseits der Öffentlichkeit.

Ein Jahr später, am 30. September 2019 ließen sie es dafür ordentlich krachen und hielten mit 154 Gästen eine zweite Zeremonie in dem Nobel-Resort Montage Palmetto Bluff in Südkalifornien ab.

„Ich glaube, sie haben eine fantastische Beziehung“

Seit dem 27. Januar können Bieber-Fans nun einen genaueren Blick in Justins Privatleben und seine Beziehung zu Hailey werfen: in seiner Dokumentar-Serie ‚Seasons‘, die auf YouTube Premium verfügbar ist.

Regisseur Michael Ratner war für Inszenierung und Produktion der Serie zuständig und ist ganz aus dem Häuschen von der Ehe der beiden. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ berichtete er: „Ich glaube, sie haben eine fantastische Beziehung. Ich denke, dass sie [Hailey] eine unglaubliche Ehefrau ist und dass sie sehr daran arbeiten, eine starke Einheit zu bilden. Ich glaube, er [Justin] ist ein toller Ehemann, und arbeitet ständig an sich.“

Ihre Ehe sei noch sehr frisch, aber die beiden seien mit Eifer dabei. „Sie tun alles dafür, eine gute Ehe zu haben und ein so stabiles Leben wie möglich zu leben, auch wenn ihr Leben nicht gerade normal ist… Es ist eine phänomenale Beziehung, die von beiden ausgeht.“

In der Doku hat Justin mit vielen Problemen und Hindernissen zu kämpfen: darunter seine Drogensucht und die Konsequenzen seiner Borreliose-Diagnose. Filmemacher Michael findet, dass der Popsänger aufgrund all seiner schweren Lebenserfahrungen die Heirat mit Hailey „ganz besonders verdient“.

Und weiter: „Man hat das Gefühl, er hat das einfach so verdient, man sieht seinen Lebensweg und all dieses echte Glück. Ich denke, dass diese Episode viele Leute zum Weinen bringt. Während der Premiere blieb, glaube ich, kein Auge trocken bei den Zuschauern.”