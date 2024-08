Stars Angelina Jolie spricht offen über Traurigkeit und „Schmerz“

Angelina Jolie - Venice Film Festival - Instagram - August 29th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2024, 13:12 Uhr

Die Schauspielerin erklärt, wieso sie eine besondere Verbindung zur Opernmusik hat.

Angelina Jolie offenbart, welche Musik ihre „Verzweiflung“ und ihren „Schmerz“ lindert.

Die ‚Maleficent‘-Darstellerin ist noch immer in einen erbitterten Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt verstrickt, von dem sie sich 2016 trennte. Nun gewährt die Schauspielerin den Fans einen seltenen Einblick in ihr Seelenleben.

Bei den Filmfestspielen von Venedig, wo sie für ihren Film ‚Maria‘ wirbt, in dem sie die Opernsängerin Maria Callas spielt, wurde Jolie nach ihrem Musikgeschmack gefragt. Daraufhin verriet sie: „Ich war eher ein Punk und habe jede Musik geliebt. Aber wahrscheinlich habe ich The Clash mehr als die meisten gehört. Als ich älter wurde, habe ich mir klassische Musik und Opern angehört. Ich glaube, ich liebe immer noch die Musik, die ich in meiner Jugend gehört habe, ich würde mir immer noch The Clash anhören.“

Die Hollywood-Ikone fügte hinzu: „Aber ich denke, wenn man an einem bestimmten Punkt ein gewisses Maß an Verzweiflung, Schmerz und Liebe empfunden hat, gibt es nur bestimmte Klänge, die diesem Gefühl entsprechen. Für mich ist die Unermesslichkeit des Gefühls, das in den Klängen der Oper verkörpert wird, mit nichts vergleichbar.“ Aus diesen Worten ist die Traurigkeit des Stars deutlich herauszuhören. „Dieses Gefühl, das uns alle bewegt, wenn wir es hören, wäre der einzige Klang, der diesen Schmerz erklären würde. Deshalb habe ich mich jetzt mehr darauf konzentriert“, erklärte die 49-Jährige.