Stars Billie Eilish: Sie schützt ihr Privatleben

Billie Eilish - Academy Awards 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2024, 18:00 Uhr

Billie Eilish verkündete, dass sie „niemals“ wieder über ihr Privatleben sprechen wird.

Die 22-jährige Popsängerin, die ab Oktober 2022 für einige Monate mit dem The Neighbourhood-Star Jesse Rutherford liiert war, bevor sie sich als bisexuell outete, wünschte, sie könnte in eine Zeit zurückkehren, in der ihre Fans keine Ahnung davon hatten, was sie abseits der Kameras tut.

Eilish habe deshalb die Entscheidung getroffen, von nun an keine persönlichen Details mehr in den Medien preiszugeben. Die Künstlerin erzählte in einem Interview gegenüber der ‚The Power of Women‘-Ausgabe von ‚Variety‘: „Ich wünschte, dass niemand etwas über meine Sexualität oder mein Dating-Leben wüsste. Niemals, niemals, niemals. Und ich hoffe, dass sie es nie wieder tun werden. Und ich werde nie wieder über meine Sexualität sprechen. Und ich werde nie wieder darüber reden, mit wem ich ausgehe.” Die ‚Birds of a Feather‘-Musikerin verriet, dass sich ihr Leben anfangs so anfühlte, als müsse sie ihre Jugend in gewisser Weise wegen ihres Ruhms aufgeben, was wirklich „unfair“ sei: „Eine Frau zu sein ist einfach so ein Krieg, für immer. Besonders als junge Frau in der Öffentlichkeit. Es ist wirklich unfair.” Billie fügte hinzu, dass sie sich selbst davon überzeugen musste, dass sie attraktiv ist und sie sich „nie wirklich“ wie ein Mädchen gefühlt habe.