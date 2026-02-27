Musik BRIT Awards: Ozzy Osbourne wird mit Lifetime Achievement Award geehrt

Ozzy Osbourne of Black Sabbath performs at British Summer Time in Hyde Park, London - 2014 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2026, 11:00 Uhr

Der Rockmusiker wird bei der Musikpreisverleihung posthum für sein Lebenswerk geehrt.

Ozzy Osbourne wird bei den BRIT Awards posthum mit einem Lifetime Achievement Award geehrt.

Der Black-Sabbath-Star verstarb im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren. Sein unverwechselbarer Einfluss und sein prägender Beitrag zur Musikwelt sollen nun bei der kommenden Preisverleihung gewürdigt werden. Stacey Tang, Vorsitzende des BRIT Awards Committee 2026 und Co-Präsidentin von RCA Records bei Sony Music UK, erklärte: „Ozzy Osbourne war eine gewaltige Kraft in der modernen Musik. Mit seiner unverkennbaren Stimme und einzigartigen Präsenz hat er Klang und Geist des Rock neu definiert und Generationen von Künstlern inspiriert.“

Mit dem Lifetime Achievement Award werde Ozzys außergewöhnliches Vermächtnis gewürdigt, „das auf Originalität und nachhaltigem Einfluss basiert und bis heute Fans weltweit erreicht“. Die Preisverleihung am Samstag (28. Februar) wird eine hochkarätig besetzte Rock-Tribute-Performance beinhalten, die von Ozzys Witwe Sharon Osbourne kuratiert wurde. An dem Auftritt beteiligen sich unter anderem Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos und Zakk Wylde sowie Popstar Robbie Williams.

Ozzy starb an den Folgen eines Herzinfarkts. In der Sendung ‚Piers Morgan Uncensored‘ enthüllte Sharon kürzlich: „Ich bin die Treppe hinuntergerannt, und da lag er, und sie versuchten, ihn wiederzubeleben. Und ich sagte: ‚Nicht – lasst ihn einfach. Lasst ihn. Ihr könnt nichts mehr tun. Er ist gegangen.'“ Die Moderatorin habe sofort gewusst, dass ihr Mann verstorben war. „Sie haben es immer wieder versucht, dann wurde er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, und sie versuchten es weiter. Aber es war klar: ‚Er ist gegangen. Lasst ihn einfach'“, berichtete sie. 2019 hatte die Musik-Legende die Diagnose Parkinson erhalten.