Stars Britney Spears: Sie will Verständnis für Traurigkeit

Britney Spears - Feb 2017 - Clive Davis Pre-Grammy Party - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2024, 16:04 Uhr

Britney Spears wünschte, Online-Trolle wüssten, wie „schwerwiegend“ ihre Traurigkeit ist.

Die 43-jährige Pop-Ikone, die die Kontrolle über ihr Multimillionen-Dollar-Vermögen sowie andere Aspekte ihres Lebens und ihrer Karriere zurückgewann, als eine Vormundschaft, die von ihrer Familie geleitet wurde, im Jahr 2021 beendet wurde, musste viele „gemeine Dinge“ im Netz lesen, nachdem sie ein Video von sich beim Tanzen hochgeladen hatte. Sie sah sich sogar gezwungen, das Video ganz zu entfernen und behauptete, es sei ein „Wunder Gottes“ gewesen, dass sie überhaupt tanze.

Sie schrieb auf Instagram: „Ein weiterer Ausflug, aber diesmal ein kleineres Boot. Ehrlich gesagt, gefällt mir das kleinere etwas besser. Ich habe das Video von mir beim Tanzen gemacht, weil so viele Leute so viele gemeine Dinge gesagt haben. Wenn sie nur wüssten, wie groß meine Traurigkeit ist. Es ist ein Wunder Gott, dass ich gespielt und getanzt habe, Punkt. Es ist verrückt!“ Sie habe am Anfang gar nicht gedacht, den Ausflug überhaupt zu machen: „So traurig war ich. Aber sofort sah ich das Meer, das kleine Hotel, das wie eine Wohnung aussieht, und den Frühstückstisch im Pool.“

Über die Trolle sagt sie: „Als ich gestern Abend nach Hause kam, dachte ich: WTF!! Ich habe all meine Arbeit aufgeschrieben, dann habe ich natürlich durch mein Handy geschaut und dachte mir: Verdammt, es gibt so viel, was ich noch nicht einmal gezeigt habe, aber es macht mich traurig, dass die Leute gemeine Dinge über mich sagen.“