Cardi B: Die schmutzige Bedeutung von „WAP“

07.08.2020 23:35 Uhr

Das Video zum Track "WAP" von Cardi B und Megan Thee Stallion schlug ein wie ein Bombe! Aber was bedeutet das Kürzel eigentlich?

Am heutigen Freitag (7. August) erschien die neue Single von Cardi B (27). Die Queen of Rap tat sich dafür mit der Newcomerin schlechthin zusammen. Ihr neuer Song „WAP“ featuret niemand Geringeren als Megan Thee Stallion (25).

Die Mega-Kombi feierten die beiden Damen mit einem gigantischen Video, dass neue Maßstäbe in Sachen „Sex Sells“ setzte.

Aber zunächst einmal zu den Lyrics. Diese könnten kaum expliziter sein. Allein das Wort „Pussy“ fällt beinahe zwanzigmal. Der Text handelt von allerhand Sex-Praktiken, aber vor allem davon, wie großartig die Vaginas der Rapperin sind. Denn die schmecken zum Beispiel so süß, dass der Mann danach an Diabetis leidet.

Der Titel „WAP“ macht schon mehr als deutlich, dass es sich um kein Kinderlied handelt. WAP ist ein Akronym, das für „wet ass pussy“ steht. Zu Deutsch für „verdammt feuchte Muschi“.

In einer Pressemitteilung ließ Cardi B verkünden: „Dieser Song ist schmutzig. Er war auch schon immer schmutzig. Meine Strophe und die Hook waren schon geschrieben, bevor Megan als Feature dazukam. Es war also davor ein versauter Song. Aber niemand sagt verruchtere Dinge als Megan“.

In dem Statement erklärt die Grammy-Gewinnerin außerdem, dass sie einen Versuch unternommen hatte, die Lyrics wenigstens ein wenig zu entschärfen. Es wollte ihr aber schlicht nicht gelingen und so blieb die Künstlerin bei ihrer Original-Version.

Der Song löste innerhalb von wenigen Stunden eine Kontroverse in den sozialen Medien aus. Eine empörte Mutter schrieb auf Twitter, dass sie den Clip „als Christin als unglaublich anstößig und ekelhaft empfindet.“ Sie vertritt die Meinung, dass Eltern ihre Kinder vor „WAP“ beschützen sollten.

As a Christian, I find that #WAP song by Cardi B & Megan Thee Stallion to be incredibly offensive and disgusting.

We should not degrade ourselves in that manner & on the world stage nonetheless.

I encourage parents to not let these types of songs be in earshot of their kids!

— Irene Armendariz-Jackson (@ArmendarizDis16) August 7, 2020