Musik Cardi B erklärt siebenjährige Wartezeit auf ihr zweites Album

Cardi B - JUNE 8 2025 - 2025 ASCAP Rhythm and Soul Awards Los Angeles - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2025, 11:00 Uhr

Die Fans der Rapperin musste sich jahrelang in Geduld üben - in zwei Wochen hat das Warten auf ihre neue Platte endlich ein Ende.

Cardi B hat sieben Jahre mit der Veröffentlichung ihres zweiten Albums gewartet, weil sie „sehr wählerisch“ ist.

Das erste Album der Rapperin, ‚Invasion of Privacy‘, erschien 2018. Das Nachfolgewerk ‚Am I the Drama?‘ soll nun endlich in diesem Monat erscheinen. Cardi verriet nun, dass die lange Pause zwischen den beiden Alben damit zusammenhing, dass sie sicherstellen wollte, dass jeder Song stimmig sei – und sie große Schwierigkeiten hatte, ihre Trackliste einzugrenzen.

„Ich wusste immer, dass ich ein zweites Album rausbringen würde, ich hatte nur einfach kein gut zusammengestelltes Projekt“, verriet sie gegenüber dem ‚Billboard‘-Magazin. „Meine Fans sagen immer: ‚Oh, du hättest ein Album rausbringen sollen, als ‚WAP‘ und ‚Up‘ draußen waren [2020 bzw. 2021].‘ Aber ich hatte damals nur vier Songs, die ich mochte.“ Zu dem Zeitpunkt habe sie kein fertiges Album gehabt. „Ich bin nicht der Typ Mensch, der sich zwei Monate einschließt und ein Album fertigstellt. Ich bin sehr wählerisch bei meiner Musik“, betonte Cardi.

Die 32-Jährige fügte hinzu: „Ich möchte das ganze Projekt veröffentlichen, weil ich viele Songs habe. Ich habe 60 Songs aufgenommen. Jeden zweiten Tag bin ich ein anderer Mensch, ich ändere meine Meinung [über alles]. Mein Team sagt immer: ‚Wir hoffen, du änderst deine Meinung nicht über deine Songs.‘ Und ich sage: ‚Nein. Ich bin festgelegt.'“

Cardi betonte außerdem, dass sie mit ihren Live-Shows mehr Geld verdiene als mit ihren Platten. „Viele Leute sagen, ich sei bequem geworden, weil ich Geld verdiene, aber das meiste Geld mache ich, wenn ich auf Tour gehe… Ich könnte schnell Musik veröffentlichen, als wäre es nichts, und dann Millionen pro Show kassieren. Aber darum geht es nicht“, betonte die Künstlerin. „Ich will, dass die Musik großartig ist. Ich will, dass sie fantastisch ist.“ ‚Am I the Drama?‘ umfasst 23 Tracks und erscheint am 19. September.