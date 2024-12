Stars Cardi B: Ich bin nicht pleite!

Cardi B - Kamala Harris Rally - Wisconsin - November 1st 2024 - Andrew Harnik - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2024, 14:00 Uhr

Die Rapperin dementiert Gerüchte, denen zufolge sie wegen Geldproblemen Werbung für ‚Shein‘ macht.

Cardi B dementiert die Gerüchte, sie haben aufgrund von Geldproblemen Werbung für ‚Shein‘ gemacht.

Die ‚Money‘-Interpretin ist bekannt dafür gerne Geld auszugeben und sich mit Designerlabels und teuren Produkten einzudecken. Nachdem Cardi zuletzt einen gesponserten Post für die umstrittene Fast-Fashion-Marke veröffentlichte, vermuteten zahlreiche ihrer Follower, dass das Konto der Rapperin womöglich im roten Bereich sein könnte. Das wollte Cardi so nicht auf sich sitzen lassen und antwortete sogleich in einem gepfefferten Tweet auf die Pleitegerüchte. In einer Audioaufnahme auf X, ehemals Twitter, sagt sie: „Die Leute sagen, dass ich von ‚Shein‘-Deals und Markendeals lebe – wartet mal, stop. Ich will, dass ihr alle wisst, dass ich morgen aufwachen und einen Vertrag unterschreiben könnte, mit dem ich sofort die Hälfte von 65 Millionen Dollar – oder 70 Millionen – auf meinem Konto hätte.“

Ihren Erklärungen zufolge wolle Cardi mit der Ankündigung einer Tournee jedoch noch bis zu ihrem nächsten Album warten. Auf diese Weise könne sie ihrer Meinung nach mehr für ihre Auftritte verlangen. Die ‚WAP‘-Interpretin prahlte vor ihren Fans weiter: „Ich bin nicht am Überleben, Baby, ich gebe jeden Monat ungefähr drei Millionen Dollar aus.“