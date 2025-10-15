Musik Cardi B ist ’sehr stolz‘ auf ihren Erfolg

Cardi B - JUNE 8 2025 - 2025 ASCAP Rhythm and Soul Awards Los Angeles - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2025, 11:00 Uhr

Die Rapperin wirft einen emotionalen Blick zurück auf ihre Karriere.

Cardi B reflektiert über ihren bahnbrechenden Erfolg in der Musikbranche.

Die Rapperin wurde während ihrer Release-Party zum Album ‚Am I the Drama?‘ sehr emotional und gestand, dass sie selbst erstaunt darüber sei, was sie als Künstlerin bisher erreicht hat. Cardi – die das Album im September veröffentlicht hat – verriet gegenüber dem ‚PAPER‘-Magazin: „Ich war wirklich emotional, weil ich so stolz auf mich war. Es lag nicht einmal nur daran, dass ich das Album rausgebracht habe, sondern daran, dass ich in den letzten zwei Monaten ununterbrochen so hart gearbeitet habe – und das alles, während ich [ein Baby] in mir trug.“

Ihr Kopf sei voll mit Gedanken gewesen wie: „Wow, das Album kommt jetzt raus, und ich habe mir den Hintern aufgerissen.“ Die 33-Jährige fügte hinzu: „Ich habe einfach das Gefühl, dass kaum jemand wirklich versteht, was es bedeutet, wenn du sagst, du arbeitest dir den Hintern ab – und dann siehst du die Ergebnisse, du spürst die Liebe, du fühlst die Energie deiner harten Arbeit.“

Cardi veröffentlichte ihr Debütalbum ‚Invasion of Privacy‘ 2018. Seitdem hat sie einen weiten Weg zurückgelegt. Die Chartstürmerin, die vor ihrem musikalischen Durchbruch als Stripperin gearbeitet hatte, erzählte: „Als ich mein erstes Album herausbrachte, müssen die Leute sich daran erinnern, dass ich damals gar nicht verstanden habe, was für ein großes Ding es ist, ein Album zu veröffentlichen. Ich dachte, ein Album rauszubringen bedeutet einfach: ‚Okay, du musst halt ein Projekt veröffentlichen.'“

Das sei bei ‚Am I the Drama?‘ anders gewesen. „Diesmal wusste ich, wie ernst das ist, und ich wollte, dass es etwas wird, das ich wirklich liebe. Alle Songs auf diesem Album liebe ich persönlich. Diese Songs habe ich selbst aus einer Auswahl herausgesucht“, schilderte der Star.

Cardi ist davon überzeugt, in den letzten Jahren „sehr gewachsen“ zu sein. „Jetzt bin ich wirklich in der Branche angekommen“, erklärte sie. „Ich habe mich darin zurechtgefunden, sie verstanden, sie gelernt. Ich habe mich selbst kennengelernt. Ich bin erwachsen geworden.“