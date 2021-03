Cardi B: So verdammt sexy sieht ihre Barbie aus!

06.03.2021 20:19 Uhr

Rapperin Cardi B verkauft jetzt auch Puppen. Statt Kleidchen und Kostüm tragen diese einen Mini-Rock auf Latex.

Cardi B (28) ist eine echte Hustlerin. Die Rapperin will ihr Vermögen noch ein bisschen vermehren und verkauft deswegen jetzt Spielzeugpuppen.

Wie man sich denken kann, sieht die Barbie der Grammy-Gewinnerin nicht aus wie die klassische Puppe. Die Original-Barbie geizt schon nicht mit ihren Reizen, aber im Vergleich zu den Cardis Dolls wirkt sie wie eine Klosterschwester.

Die neu gelaunchte Toy-Marke des „WAP“-Stars trägt den großartigen Namen „Real Women Are …“. In der Pressemitteilung der Brand heißt es:

„Wie jeder weiß, bin ich eine Mutter. Deswegen ist es mir wichtiger denn je, meiner Tochter Inspirationen aufzuzeigen und knallharte Frauen, zu denen sie aufschauen kann.“

Und ja, die beiden Puppen sind wirklich „badass“, um es in Cardis Worten zu sagen. Eine trägt einen coolen rosa Fransenanzug mit Croptop. Die Zweite legt noch mal eine Schippe Sexappeal drauf. Sie kommt mit bunter Pelzjacke und einem Mini-Rock aus rotem Latex mit Schnürungen daher.

