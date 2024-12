Musik Charli XCX: Nervenschäden wegen ihrer ,Brat Tour‘-Tournee

Charli XCX - New York 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2024, 14:00 Uhr

Die Musikerin verriet, dass sie sich bei ihrer Tournee „Nervenschäden“ zugezogen habe.

Charli XCX verriet, dass sie sich bei ihrer ,Brat Tour‘-Tournee „Nervenschäden“ zugezogen habe.

Die Live-Konzerte der ,Guess‘-Sängerin sind sehr energetisch, einschließlich von Performances im strömenden Regen, und der Star hat jetzt enthüllt, dass sie sich bei den Shows viele „körperliche“ Schäden zufügte.

Die Künstlerin erzählte in einem Gespräch mit der ,Hitmakers‘-Ausgabe von ,Variety‘: „Ich habe meinem Körper durch meine Shows viele körperliche Schäden zugefügt. Ehrlich gesagt, körperlich habe ich Nervenschäden im Nacken von Sachen, die ich auf der Bühne gemacht habe. Um eine Leistung zu erbringen, die ich für gut genug halte, muss ich mich körperlich richtig ins Zeug legen – und das macht mich sehr wütend, wenn ich das mache.“ Die Prominente, die auch als Partygirl bekannt ist, enthüllte zudem, dass sie in letzter Zeit nicht besonders viel Schlaf bekommen habe: „Aber ich schlafe in letzter Zeit auch nicht wirklich. 2020… ähm, welches Jahr ist es? 2024 ist definitiv kein sehr erholsames Jahr gewesen.“ An anderer Stelle gab die ,360‘- Künstlerin zu, dass sie eine „knifflige Situation“ löste, indem sie mit dem neuseeländischen Popstar Lorde, deren richtiger Name Ella Yelich ist, an einem Remix ihres ,Girl, So Confusing‘-Songs von ihrem Album ,Brat‘ zusammengearbeitet habe, nachdem sie sich jahrelang mit der ,Royals‘-Musikerin verglichen habe.