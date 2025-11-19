Film Daniel Craig und Rian Johnson haben bereits Ideen für den nächsten ‚Knives Out‘-Film

Daniel Craig - NETFLIX TUDUM 2025: THE LIVE EVENT - Getty - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2025, 18:00 Uhr

Daniel Craig und Rian Johnson haben bereits Ideen für den nächsten 'Knives Out'-Film.

Daniel Craig und Rian Johnson „beginnen bereits damit, Ideen zu formulieren“ für einen weiteren ‚Knives Out‘.

Der 57-jährige Schauspieler und der 51-jährige Filmemacher sind beide offen dafür, weitere Abenteuer für Detektiv Benoit Blanc zu entwickeln, nachdem der dritte Netflix-Film ‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ erschienen ist, der ihren Zwei-Sequel-Deal mit dem Streamingdienst abschließt. Johnson sagte ‚The Hollywood Reporter‘: „Kreativ fühle ich mich nach diesem Film voller Energie. Daniel und ich beginnen bereits damit zu formulieren, … was der nächste sein könnte, wenn wir einen weiteren machen?“

Der Autor und Regisseur liebt es, für jeden Film mit einem neuen Ensemble an einer frischen Geschichte zu arbeiten. Er fügte hinzu: „Ich weiß nicht, warum ich damit aufhören sollte, wenn wir sie weiter machen können.“ ‚Wake Up Dead Man‘ – der dritte Film der Reihe nach ‚Knives Out‘ (2019) und ‚Glass Onion‘ (2022) – folgt Blanc, der eine katholische Kirche im Norden des Bundesstaates New York untersucht. Der Film bietet diesmal eine Besetzung mit Mila Kunis, Glenn Close, Josh Brolin, Josh O’Connor, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny und Daryl McCormack.

Johnson gab kürzlich zu, dass es reichlich Spielraum für weitere Geschichten mit Craigs Detektiv gibt. Er sagte dem ‚Empire‘-Magazin: „Ich habe nicht genug davon, diese Filme zu machen. Im Gegenteil, ich fühle mich beflügelt. Ich wäre glücklich, wenn Daniel und ich andere Arbeiten machen und dann ab und zu für einen solchen Film zurückkehren würden – für den Rest unseres Lebens. Das würde mich begeistern.“