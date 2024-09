Film DC Studios: Neuer Film über Bane und Deathstroke geplant

Cristin Milioti - The Penguin - HBO BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2024, 18:00 Uhr

DC Studios soll Berichten zufolge an einem Film über Bane und Deathstroke arbeiten.

Das Unternehmen spezialisierte sich mit ‚Joker‘ und ‚The Penguin‘ auf eigenständige Projekte über ‚Batman‘-Bösewichte, wobei ‚The Hollywood Reporter‘ jetzt behauptet, dass zwei weitere Schurken ihren eigenen Film bekommen werden.

Die Publikation verkündete, dass der ‚Captain America: Brave New World‘-Autor, Matthew Orton, am Drehbuch für das angebliche Projekt arbeitet, obwohl derzeit noch kein Regisseur mit dem Streifen in Verbindung gebracht wurde. Bane ist zuvor auf der großen Leinwand in Christopher Nolans Blockbuster ‚The Dark Knight Rises‘ aus dem Jahr 2012 zu sehen gewesen, wo er von Tom Hardy gespielt wurde, während Deathstroke, gespielt von Joe Manganiello, sowohl im Kinofilm als auch im Director’s Cut von ‚Justice League‘ einen Cameo-Auftritt hatte. Das Filmstudio bereitet sich unterdessen auf die Veröffentlichung von ‚Joker: Folie à Deux‘ vor, in dem Joaquin Phoenix seine Rolle als Joker an der Seite von Lady Gagas Harley „Lee“ Quinn erneut aufnimmt. Die 38-jährige Popsängerin verriet vor kurzem, dass sie ihre innere „Manie und ihr Chaos“ kanalisierte, um die kriminelle Musiktherapeutin zu verkörpern.