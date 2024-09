Stars Demi Lovato: Sie will junge Schauspieler schützen Demi Lovato will, dass Schutzmaßnahmen für Kinderstars eingeführt werden. Die 32-jährige Sängerin wurde schon als Kind berühmt, als sie in der TV-Serie ‚Barney and Friends‘ auftrat. Auf Grund ihrer eigenen Erfahrung findet Demi heute, dass aufstrebende Stars mehr Hilfe und Unterstützung erhalten sollten. Dafür will sie sich einsetzen. In einem Trailer für einen neuen Dokumentarfilm […]