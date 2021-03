Dieter Bohlen: Sohn Maurice ist ein kleiner Social-Media-Star

02.03.2021 15:32 Uhr

Über Dieter Bohlens Sohn Maurice Cassian weiß man nur wenig. Doch wir haben jetzt alles, was es über den Promi-Sprössling zu wissen gibt!

Vor Kurzem verblüfft Maurice Bohlen, der Sohn von Dieter Bohlen (67) mit seiner Ähnlichkeit zu seinem berühmten Papa. Viel mehr ist über den 15-Jährigen allerdings nicht bekannt. Deshalb haben wir Maurice einmal genauer unter die Lupe genommen…

Das ist der Bohlen-Sprössling

Maurice Bohlen, der sich selbst lieber nach seinem Zweitname Cassian nennt, ist der Sohn von Pop-Titan Dieter Bohlen und seiner Ex-Freundin Estefania Heidemanns (früher Küster). Die hübsche Brünette und der DSDS-Juror waren von 2001 bis 2006 ein Paar. Die beiden trennten sich, als Cassian gerade einmal ein Jahr alt war. Inzwischen ist der Bohlen-Sprössling schon 15 Jahre alt und lebt mit seiner Mama, ihrem neuen Mann und den zwei Halbgeschwistern auf Mallorca.

Maurice ist ein kleiner Social-Media-Star

Im Gegensatz zu seinen fünf Halbgeschwistern väterlicherseits, hält sich Cassian nicht aus der Öffentlichkeit heraus. Er genießt es sogar richtig, sich vor der Kamera in Szene zu setzen – und das kommt an. Auf seinem Instagram-Kanal folgen dem Jugendlichen ganze 14.500 Menschen. Mit denen teilt er immer mal wieder lässige Schnappschüsse im Vintage-Stil und zeigt, wie stylisch er bereits ist. Gut, dass er sich bei seinen Outfit nicht an seinem Vater orientiert!

Das Skaten ist seine Leidenschaft

Doch Cassian überzeugt nicht nur mit coolen Bildern, sondern auch mit Videos von sich beim Skaten. Denn der Bohlen-Sohn ist nämlich nicht leidenschaftlicher Sänger und Produzent wie sein Vater, sondern lieber im Skate-Park unterwegs. Neben anspruchsvollen Tricks kriegen seine Follower allerdings auch mal Stürze des kleinen Social-Media-Stars zu Gesicht – das gehört eben auch dazu.

Klein-Bohlen hat auch einen YouTube-Kanal

Auch auf dem YouTube-Kanal des kleinen Bohlens finden sich einige Skate-Videos – allerdings nicht ausschließlich. Bis vor zehn Monaten gab es dort alles zu sehen von Fashion-Hauls, über skurrile Challenges, bis zu Reaktions-Videos. Auch wenn er dort im Moment nicht mehr aktiv ist, folgen Cassian auch dort fast 29.000 Fans.

Wie ähnlich sich Klein-Bohlen und Papa Dieter sehen, das zeigen wir euch hier im Video.

(AK)