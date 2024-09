Film Elijah Wood: Großer Respekt vor Oz Perkins

Elijah Wood - Avalon - Tribeca Festival - New York - April 2018 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2024, 10:00 Uhr

Elijah Wood hat Oz Perkins als „außergewöhnlichen Meister der Atmosphäre“ gefeiert.

Der ‚Herr der Ringe‘-Darsteller, der mit dem ‚Longlegs‘-Regisseur befreundet ist, hat den Filmemacher mit Lob überhäuft und seine Freude darüber zum Ausdruck gebracht, dass sein Kumpel endlich „seinen Moment“ bekomme.

„Ich bin einfach begeistert, dass die Leute endlich … Hören Sie, Oz tickt seit Jahren still und leise vor sich hin und macht außergewöhnliche Genrefilme, und ich habe mich lange gefragt, wann er seinen Moment haben wird“, sagte der Schauspieler jetzt gegenüber ‚Collider‘. „Es ist einfach aufregend, dass es endlich für ihn passiert, und er hat es verdient. Er ist ein außergewöhnlicher Meister der Atmosphäre, ein unglaublicher Filmemacher und ein großartiger Autor. Dies ist eine aufregende Zeit.“

Wood wird in Perkins‘ kommender Adaption von Stephen Kings Kurzgeschichte ‚The Monkey‘ aus dem Jahr 1980 zu sehen sein. Es ist das erste Mal, dass die beiden Freunde professionell zusammenarbeiten. Wood sagte: „Mit ihm zu arbeiten, weil ich ihn ein wenig persönlich gekannt habe, bevor er mich gefragt hat, ob ich mitmachen möchte – und übrigens, ich bin in einem winzigen kleinen Moment in diesem Film – vor allem ist er extrem großzügig und freundlich. Er ist ein wirklich liebenswerter Mensch und er ist ein großartiger Kollaborateur. Er lässt jeden irgendwie seinen Job machen. Er ist sehr selbstbewusst am Set, aber er ist auch sehr entspannt. Die Umgebung war so herzlich und freundlich, und seine Crew ist super nett, also glaube ich, dass mich das wirklich beeindruckt hat. Er stellt richtig ein und vertraut seinen Mitarbeitern.“

Obwohl er nicht allzu viele Details über den kommenden Film verriet, versprach er etwas Einzigartiges. Er fügte hinzu: „Ich bin begeistert davon, denn ‚The Monkey‘ ist anders als alles, was er gemacht hat. Es ist eine wirklich blutrünstige Komödie, und dafür ist er nicht bekannt. Er hat etwas wirklich Lustiges geschrieben.“ ‚The Monkey‘ soll am 21. Februar 2025 auf die große Leinwand kommen.