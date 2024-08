Stars Erinnerung an River Phoenix

Bang Showbiz | 24.08.2024, 13:40 Uhr

Die Schwester des verstorbenen Schauspielers erinnert an seinem Geburtstag an ihn.

Rain Phoenix gedenkt ihrem verstorbenen Bruder River an seinem 54. Geburtstag.

Der ‚Stand by Me‘-Darsteller verstarb im Jahr 1993 an einer Überdosis Drogen. Damals war er erst 23 Jahre alt. Seine Schwester Rain, die bei seinem Tod ebenfalls anwesend war, teilte auf Instagram nun eine Reihe Fotos, um River an seinem Geburtstag zu gedenken. Zu den Bildern, unter denen sich auch Zitate des Hollywoodstars finden, schrieb Rain schlicht und einfach „Happy Birthday River“. Red-Hot-Chili-Peppers-Bassist Flea, der River ins Krankenhaus begleitete, als dieser vor dem Nachtclub ‚The Viper Room‘ in Los Angeles kollabierte, schrieb unter den Post: „Happy Birthday an den Allerschönsten.“

River war der Älteste der fünf Phoenix-Geschwister, die neben Rain auch aus dem oscarprämierten Schauspieler Joaquin Phoenix sowie den Schwestern Liberty und Summer bestehen. Während ihrer Kindheit reiste die Familie als Missionare der religiösen Bewegung ‚Children of God‘ umher. Nachdem sie sich von der Gruppe abgewandt hatten, ließen sich die Phoenixs in den späten Siebzigern in Kalifornien nieder, wo River seine Schauspielkarriere begann.