Film ‚F1′-Regisseur Joseph Kosinski lobt Brad Pitts ’natürliches Talent‘

Bang Showbiz | 15.10.2025, 14:00 Uhr

Der Filmemacher schätzt sich glücklich, mit einem so talentierten Darsteller gearbeitet zu haben.

Brad Pitt hat laut ‚F1‘-Regisseur Joseph Kosinski viel „natürliches Talent“ als Rennfahrer.

Der 61-jährige Schauspieler ist neben Damson Idris in dem erfolgreichen Sportdrama zu sehen. Kosinski schätzt sich glücklich, mit so talentierten Darstellern gearbeitet zu haben. Gegenüber dem ‚People‘-Magazin verriet er: „Zum Glück hatten Brad und Damson wirklich viel natürliches Talent, sodass wir viel Material hatten, mit dem wir arbeiten konnten. Sie waren wirklich, wirklich gute Fahrer, und man sieht das im Film.“

Trotzdem war der Filmemacher beim Dreh auf dem F1-Straßenkurs in Las Vegas oft angespannt. „Vegas war wirklich der Ort, an dem ich die Daumen gedrückt habe, weil es dort so kalt war und die Reifen nur wenig Grip hatten. Wenn er einen Fehler gemacht hätte, wäre er gegen die Wand gefahren“, enthüllte Kosinski. „Es war bei weitem das Gefährlichste, was wir gemacht haben.“ Doch Pitt habe alle Herausforderungen mit Bravour gemeistert – „auch wenn [seine Figur] im Film crasht“.

‚F1‘ erwies sich als großer Erfolg an den Kinokassen und spielte weltweit mehr als 600 Millionen Dollar ein. Kosinski erklärte, dass er sofort zuschlagen würde, wenn es die Gelegenheit für eine Fortsetzung gäbe. „Basierend auf der Resonanz des Films würde ich gern sehen, welche Abenteuer Sonny Hayes als Nächstes erlebt – und ich glaube, das Publikum würde das auch wollen“, sagte der Regisseur. „Wir werden tatsächlich sehr bald darüber sprechen und anfangen zu überlegen: ‚Wie könnte das nächste Kapitel seiner Geschichte aussehen?'“