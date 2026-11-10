Musik Fall Out Boy kündigen bisher größte Headliner-Tour an und veröffentlichen neue Single ‚ACES‘

Fall Out Boy - Credit Pamela Littky BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2026, 15:30 Uhr

Fall Out Boy haben die bislang größte Headliner-Tournee ihrer Karriere angekündigt.

Die amerikanischen Pop-Punk-Veteranen werden 2027 in Arenen und Stadien in Nordamerika, Europa und Großbritannien auftreten. Gleichzeitig veröffentlichte die Band ihre neue Single ‚ACES‘.

In den vergangenen Wochen hatten Fall Out Boy ihre Fans mit einer Reihe rätselhafter Hinweise auf die Ankündigung vorbereitet. Dazu gehörten eine interaktive Onlinekampagne und Botschaften mit dem Schriftzug ‚Twilight of the Punks‘, die an verschiedenen Veranstaltungsorten in Großbritannien auftauchten. Nun steht fest, dass die Gruppe unter diesem Namen auf Welttournee gehen wird.

Der europäische Teil der ‚Twilight of the Punks‘-Tour beginnt am 17. Mai in Prag. Anschließend stehen Konzerte in Budapest, Mailand, Madrid, Lyon, Brüssel und Mönchengladbach auf dem Programm. Danach reist die Band nach Großbritannien und Irland, wo Auftritte in Glasgow, Dublin, Manchester und London geplant sind. Den Abschluss dieses Tourabschnitts bilden Konzerte in Amsterdam, Paris, Berlin und im polnischen Łódź. Als Vorgruppen wurden A Day To Remember und Neck Deep angekündigt, die Fall Out Boy bei sämtlichen Terminen in Europa begleiten. Der nordamerikanische Teil der Tournee startet am 13. Juli in Arlington, Texas, und endet am 26. August in Portland, Oregon. Bei den meisten Konzerten sind The Offspring, Good Charlotte und The Story So Far als Unterstützung angekündigt.

Trotz des außergewöhnlichen Umfangs der Tournee stellte Bassist Pete Wentz klar, dass die Fans darin keinen Hinweis auf einen bevorstehenden Abschied sehen sollten. Gegenüber ‚Rolling Stone‘ sagte er: „Ich denke schon immer, dass irgendwann das Letzte kommt, was man erschafft, und dass es deshalb wichtig sein sollte.“ Die neue Tournee sei damit jedoch ausdrücklich nicht gemeint. „Aber das hier ist es nicht. Das ist überhaupt nicht das, was ich sagen will“, betonte er. Wentz erklärte weiter, dass sich die Prioritäten der Bandmitglieder im Laufe der Jahre verändert hätten. Durch das Familienleben und andere Verpflichtungen seien die Abstände zwischen Tourneen und Albumveröffentlichungen größer geworden. Das bedeute jedoch nicht, dass Fall Out Boy ans Aufhören dächten. Vielmehr wolle die Gruppe sicherstellen, dass jedes neue Projekt eine besondere Bedeutung habe. „Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir möchten, dass sich alles bedeutsam anfühlt“, erklärte Wentz. Die Band wolle vermeiden, dass ihre Veröffentlichungen und Konzerte irgendwann als bloße Routine wahrgenommen würden, nach dem Motto: „Ach, die gehen alle drei Jahre auf Tour und veröffentlichen irgendetwas Belangloses.“

Obwohl Fall Out Boy mit ‚ACES‘ bereits neue Musik vorgestellt haben, ist derzeit offenbar kein weiteres Studioalbum geplant. Frontmann Patrick Stump machte deutlich, dass sich die Gruppe momentan nicht mit der Arbeit an einer neuen Platte beschäftige. Dabei scherzte er über die Schwierigkeit, solche Aussagen glaubwürdig zu vermitteln. „Nachdem Andrew Garfield seine Rückkehr als Spider-Man abgestritten hat, was soll man da noch machen?“, fragte er. Selbst wenn er die Wahrheit sage, würden manche Fans vermutlich annehmen, dass er lediglich ein Geheimnis bewahren wolle. „Ich kann ganz ehrlich sagen: Im Moment gibt es kein Album. Ich arbeite derzeit nicht an einem Album“, stellte Stump klar.

Der Vorverkauf für die europäischen und britischen Konzerte beginnt am 11. November, der allgemeine Ticketverkauf startet am 12. November. Für die nordamerikanischen Auftritte gilt derselbe Zeitplan, wobei die genauen Verkaufsstartzeiten je nach Veranstaltungsort variieren.