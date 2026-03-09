Stars Fast hätten Joko und Klaas ‚Wetten, dass..?‘ moderiert!

Das Entertainer-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf stand einst tatsächlich als Moderations-Team für die Kultshow ‚Wetten, dass..?‘ zur Debatte.

Es klingt wie eine kleine Sensation aus der deutschen Fernsehgeschichte und fast wäre damit ein völlig neues Kapitel der größten europäischen Unterhaltungssendung aufgeschlagen worden. Als sich Thomas Gottschalk im Jahr 2011 erstmals von der Moderation verabschiedete, suchte das ZDF fieberhaft nach einer passenden Nachfolge. Die legendäre Samstagabendshow, die seit 1981 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockte, brauchte ein neues Gesicht. Verschiedene bekannte Namen wurden diskutiert – darunter heimlich auch überraschend das damals noch jüngere TV-Duo Joko und Klaas.

Tatsächlich kam es sogar zu konkreten Gesprächen, wie Joko jetzt im Gespräch mit Influencer Jens ‚Knossi‘ Knossalla verriet. „Vielleicht sind wir schon vor Jahren gefragt worden. Vielleicht sollte ich das nicht erzählen“, deutete der TV-Star an und packte dann weiter aus: „Oh Gott, erzähle ich jetzt Geheimnisse? Ich weiß noch: Da gab es ein geheimes Abendessen – wirklich in Mainz. Klaas und meine Wenigkeit. Wir reden von ZDFneo-Zeiten, etwa 15 Jahre her. Da hatte Thomas Gottschalk gerade das erste Mal aufgehört. Und dann hatten sie überlegt, ob man die Show noch einmal neu belebt. Doch wir waren zu jung. Unsere Vorstellung davon, was das werden müsste, war dem ZDF, glaube ich, zu wild.“

Der Gedanke war allerdings durchaus reizvoll: Die beiden Moderatoren hatten sich zu dieser Zeit bereits mit frischen, frechen TV-Formaten einen Namen gemacht und galten als Vertreter einer neuen Generation von Entertainern. Mit Late-Night- und Eventformaten bewiesen sie, dass sie ein jüngeres Publikum erreichen konnten. Doch genau darin könnte auch das Problem gelegen haben. Am Ende fiel die Wahl auf Markus Lanz, der die Moderation von 2012 bis zur Einstellung der Show im Jahr 2014 übernahm. Demnächst wird die legendäre Sendung wiederbelebt: Diesmal mit Bill und Tom Kaulitz als Gastgeber.