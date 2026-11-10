Musik First-Choice-Sängerin Rochelle Fleming im Alter von 72 Jahren gestorben

Rochelle Fleming performs at Elsewhere in New York May 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2026, 15:30 Uhr

Rochelle Fleming, die Frontsängerin der einflussreichen Philadelphia-Soul- und Disco-Gruppe First Choice, ist im Alter von 72 Jahren gestorben.

Die für ihre kraftvolle Stimme bekannte Musikerin starb am 5. November in Philadelphia. Ihr langjähriger Manager George Iz Correia gab ihren Tod am folgenden Tag in einer Erklärung auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt.

In der Mitteilung wurde Fleming als Künstlerin gewürdigt, die „Licht, Lachen und Liebe in die Welt gebracht“ habe. Einzelheiten zu geplanten Gedenkveranstaltungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Fleming wurde in Philadelphia geboren und entdeckte ihre Leidenschaft für die Musik bereits während ihrer Schulzeit an der Overbrook High School. Dort sang sie gemeinsam mit Annette Guest und Wardell Piper in einer Gesangsgruppe, aus der später First Choice hervorging. Anfang der 1970er-Jahre entwickelte sich die Formation aus der lebendigen Soulszene Philadelphias zu einer der prägenden weiblichen Gesangsgruppen der Disco-Ära. Den Durchbruch schafften First Choice 1973 mit ‚Armed And Extremely Dangerous‘. Weitere erfolgreiche Songs wie ‚Smarty Pants‘, ‚The Player‘, ‚Doctor Love‘ und ‚Love Thang‘ folgten. Vor allem Flemings unverwechselbarer Leadgesang wurde zum Markenzeichen der Gruppe und trug maßgeblich dazu bei, dass First Choice ihren festen Platz in der Geschichte des Philadelphia Soul und der Discomusik fanden.

Nach Bekanntwerden ihres Todes gingen aus der gesamten Musikwelt Beileidsbekundungen ein. Auch die Mitglieder von Sister Sledge, die wie Fleming aus Philadelphia stammen, würdigten die verstorbene Sängerin und ihren musikalischen Einfluss. In den sozialen Medien schrieben sie: „Wir haben gerade vom Tod von Rochelle Fleming erfahren, der Leadsängerin der fantastischen Gruppe First Choice und einer Künstlerin, die wie wir aus Philadelphia stammte.“ Flemings musikalisches Vermächtnis werde durch ihre gefühlvolle Stimme und ihre Aufnahmen weiterleben. „Möge sie in himmlischem Frieden ruhen. Unser Beileid gilt ihrer Familie und ihren Angehörigen“, erklärten Sister Sledge.

Auch das Musikunternehmen BMG erinnerte an die Sängerin und hob insbesondere den nachhaltigen Einfluss ihrer Aufnahmen auf die internationale Tanzmusik hervor. Dan Baxter, Senior Vice President of Global Catalog Recordings bei BMG, erklärte: „Rochelle war eine bemerkenswerte Sängerin, und die Platten, die sie mit First Choice aufgenommen hat, haben die Tanzmusik nachhaltig beeinflusst.“ Vor allem Songs wie ‚Doctor Love‘, ‚Love Thang‘ und ‚Let No Man Put Asunder‘ seien bis heute bei DJs und auf den Tanzflächen weltweit beliebt. Durch Remixe und Samples habe Flemings Stimme zudem immer wieder neue Generationen erreicht. „Ihre Stimme und die Freude, die sie so vielen Menschen bereitet hat, werden nicht vergessen werden“, betonte Baxter und sprach ihrer Familie, ihren Freunden und den übrigen Mitgliedern von First Choice sein Beileid aus.

Zu den einflussreichsten Aufnahmen der Gruppe zählt ‚Let No Man Put Asunder‘, das ursprünglich 1977 auf dem Album ‚Delusions‘ erschien. Der Song entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem Klassiker der Tanzmusik und wurde unter anderem von Mary J. Blige für ihr 1999 veröffentlichtes Album ‚Mary‘ neu interpretiert. First Choice lösten sich 1980 auf, doch Fleming blieb der Musik auch danach treu. Sie trat weiterhin auf und veröffentlichte eigene Aufnahmen, darunter die Songs ‚Love Itch‘ und ‚Danger!‘.