Stars Giovanni Zarrella strebt neuen Rekord für Weihnachts-Spendengala an

Giovanni und Jana Ina Zarrella - 19.10.16 - Hamburg - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2026, 12:00 Uhr

Giovanni Zarrella will die Adventszeit auch 2026 mit einer besonderen Spendengala einläuten.

Doch einfach nur an den Erfolg des vergangenen Jahres anzuknüpfen, reicht dem 48-Jährigen offenbar nicht. Er hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.

Mehr als 3,6 Millionen Euro kamen bei der Premiere seiner Weihnachtsausgabe 2025 zusammen. Am 3. Dezember soll ‚Die große Weihnachtsshow‘ nun erneut live aus der Baden-Arena in Offenburg übertragen werden. Und Zarrella hofft, gemeinsam mit seinem Publikum einen neuen Spendenrekord aufzustellen. „Wir sind gespannt, ob wir das in diesem Jahr vielleicht noch toppen können!“, erklärt der Moderator laut ZDF-Pressemitteilung. Das Geld geht erneut an die Hilfswerke Brot für die Welt und Misereor und die Messlatte liegt hoch. Zarrella erinnert sich begeistert an die Premiere: „Im letzten Jahr haben wir mit der Weihnachtsausgabe unserer Sendung Premiere gefeiert und gemeinsam mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mehr als unglaubliche 3,6 Millionen Euro für den guten Zweck gesammelt.“

Dass die Spendengala für den Entertainer mehr als eine weitere Musikshow ist, hatte er bereits zu Jahresbeginn deutlich gemacht. „Dass wir das Jahr erneut mit einer festlichen Weihnachtsspendengala krönen dürfen, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit“, erklärte Zarrella damals in einer ZDF-Ankündigung. Dabei weiß der Sänger genau, wem er den Erfolg seiner Shows zu verdanken hat. „Mein herzlichster Dank gilt schon jetzt allen Zuschauerinnen und Zuschauern in den Hallen und vor den Bildschirmen – ohne euch wäre das alles nicht möglich.“

2025 erhielt Zarrella bei seiner Weihnachtsausgabe prominente Unterstützung. Unter anderem waren Beatrice Egli, Howard Carpendale, Andreas Gabalier, die No Angels und Alexander Klaws dabei. Welche Stars ihm dieses Mal beim Angriff auf den Spendenrekord helfen werden, ist noch nicht bekannt.