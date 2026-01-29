Musik Harry Styles stellt neue Musik bei den BRIT Awards vor

Bang Showbiz | 29.01.2026, 14:00 Uhr

Der Sänger veröffentlicht am 6. März sein neues Album - wenige Tage davor tritt er mit den neuen Songs in Manchester auf.

Harry Styles wird seine neue Musik bei den BRIT Awards 2026 präsentieren.

Der ‚As It Was‘-Sänger kehrt nach drei Jahren zu der prestigeträchtigen Musikverleihung zurück, die am 28. Februar stattfindet. Zum ersten Mal in der Geschichte der BRITs wird die Preisverleihung nicht in London, sondern in Manchesters Co-op Live stattfinden. Der Chartstürmer wird bei der Live-Show Material aus seinem kommenden vierten Album ‚Kiss All The Time. Disco, Occasionally.‘ vorstellen, das am 6. März erscheint.

Styles ist der zweite Künstler, der für die Zeremonie 2026 angekündigt wurde. Bestätigt ist außerdem der Auftritt von Sängerin Olivia Dean. 2023 hatte der Ex-One Direction-Star gleich vier BRIT Awards abgeräumt. Letzte Woche veröffentlichte er mit ‚Aperture‘ die Lead-Single des neuen Albums. Außerdem kündigte der 31-Jährige eine ambitionierte Konzertreihe in sieben Städten an, darunter Amsterdam, London, Mexiko-Stadt, New York und Sydney. Insgesamt gibt er stolze 50 Konzerte – zwölf von ihnen finden im Londoner Wembley-Stadion statt.

Kein anderer Künstler hat jemals so viele Shows innerhalb eines Jahres in dieser Location gespielt. Damit übertrifft Styles Coldplay, die 2025 mit zehn Konzerten den bisherigen Rekord hielten, und erreicht zudem einen zweiten Meilenstein: die meisten Wembley-Konzerte eines Solo-Künstlers hintereinander. Bisher war Taylor Swift mit acht Nächten die Spitzenreiterin.

Ursprünglich sollte Styles nur sechsmal in Wembley auftreten, doch die enorme Nachfrage führte dazu, dass sechs weitere Termine hinzugefügt wurden. Es ist eine der größten Stadion-Konzertreihen, die jemals in Großbritannien stattgefunden hat. Ein Sprecher des Wembley-Stadions sagte, die Location bereite sich auf einen historischen Moment vor: „Wir sind unglaublich stolz, Harry Styles im Wembley-Stadion willkommen zu heißen, für eine wahrhaft historische Konzertreihe. Die zwölf Nächte werden zu den denkwürdigsten in der langen Geschichte unseres Stadions gehören.“