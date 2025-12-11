Film Idris Elba will lieber Regie führen als schauspielern

Idris Elba - Knuckles - Global Premiere - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2025, 14:00 Uhr

Der britische Schauspieler sieht sich langfristig eher hinter als vor der Kamera.

Idris Elba plant, „irgendwann“ mit der Schauspielerei aufzuhören, um sich aufs Regieführen zu konzentrieren.

Der britische Star wirbt aktuell für den Kurzfilm ‚Dust To Dreams‘. Obwohl es sein erstes Projekt hinter der Kamera seit dem Film ‚Yardie‘ von 2018 ist, gab er zu, dass er seine Zukunft eher dort sieht als vor der Kamera. Beim Red Sea International Film Festival in Saudi-Arabien sagte er laut ‚Daily Mail‘: „Irgendwann möchte ich komplett ins Regieführen wechseln. Ich schauspielere schon sehr lange. Ich liebe es immer noch, aber ich denke, Regie zu führen ermöglicht mir, andere Fähigkeiten einzusetzen und einfach auf eine andere Weise Teil des Sets zu sein. Ich genieße es wirklich.“

Sein nächster Film als Regisseur ist ‚This Is How It Goes‘, basierend auf einem Film von Neil LaBute aus dem Jahr 2005, der in Ghana gedreht wurde. „Der Originalfilm handelt von einem schwarzen Mann, der mit einer weißen Frau verheiratet ist, und einem weißen Mann, der bei ihnen einzieht. Es geht um das, was mit ihrer Beziehung passiert“, erläuterte der 53-Jährige.

Elba habe sich bereits die Rechte am Film gesichert und das Konzept leicht verändert. „Nun ist es ein weißer Mann, der mit einer schwarzen Frau verheiratet ist, und ein schwarzer Mann zieht bei ihnen ein. Es ist eine unglaubliche Auseinandersetzung mit Ehe, Vertrauen und Rassismus“, schilderte er.

Neben der Regiearbeit möchte der ‚Luther‘-Darsteller auch mehr Projekte mit seiner Frau Sabrina Elba umsetzen, nachdem er die Zusammenarbeit bei Podcasts und anderen Unternehmungen genossen hat. „Wir haben unsere eigene Hautpflegeserie und wenn die richtigen Gelegenheiten kommen, möchte ich mehr mit meiner Frau machen, die zufällig auch meine beste Freundin ist“, verriet er gegenüber dem britischen ‚OK!‘-Magazin.